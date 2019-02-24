«Валенсия» упустила победу над «Леганесом». Черышев отыграл весь матч

«Валенсия» не смогла обыграть «Леганес» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
После этой встречи команда Дениса Черышева сравнялась по очкам с «Атлетиком» и «Бетисом» (8-10 места), а «Леганес» делит 12-е место с «Леванте» и «Эспаньолом» .
Леганес, стадион Мунисипал де Бутарке
«Леганес» - «Валенсия» 1:1 (0:1)
Голы: Брейтуэйт 89 - Кондогбиа 22
«Леганес»: Куэльяр, Бустинса (Хуанфран 80), Омеруо, Сиовас, Ньом, Оскар, Перес, Весга (Каррильо 71), Кравец (Эль-Жар 65), Эн-Несери, Брейтуэйт
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.
«Валенсия»: Нето, Пиччини, Паулиста, Ронкалья, Гайя (Диахаби 78), Солер, Коклен (Парехо 82), Кондогбиа, Черышев, Родриго (Гамейро 70), Собрино Посуэло
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Кравец 21, Гайя 25, Нето 67, Оскар 69, Бустинса 72, Перес 84, Гамейро 90, Эн-Несери 90+4
Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.
В предыдущем туре «Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом».