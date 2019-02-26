Сёмин: «Мы должны быть готовы к возобновлению чемпионата»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 39’  Лестер Сити 1:0  Брайтон энд Хоув 1.8 3.5 4.8
22:45 39’  Хаддерсфилд 0:0  Вулверхэмптон 5.3 3.4 1.75
22:45 39’  Кардифф 0:0  Эвертон - - -
23:00 24’  Ньюкасл 0:0  Бернли 2.15 3.1 3.8
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 Идет первый тайм, 24’ Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 0:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.35 3.2 3.2
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:10 14’ Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 1:0 Логотип футбольный клуб ДижонДижон 1.1 9.5 26
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 35’ Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 35’ Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2:0 Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2.85 3.33 2.45
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 37’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 3.1 3.25 2.35
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 38’ Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 0:0 Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.85 3.55 1.95
22:45 37’ Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2.33 3.2 3.2
22:45 39’ Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2 3.27 4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2.15 2.9 3.85
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.72 3.4 5.2
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 22’ Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос 0:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
23:00 20’ Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:2 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 20’ Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан 0:0 Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 21’ Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
23:00 21’ Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар 0:0 Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София 2:1 Логотип футбольный клуб КарианаКариана - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 2:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили 0:0 Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри 3:1 Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ 1.8 3.2 4.7
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла 2:1 Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2:1 Логотип футбольный клуб ПескараПескара 3.15 1.78 5.3
23:00 22’ Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 0:0 Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 3.55 3.1 2.15
23:00 23’ Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 0:0 Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.7 2.7 3
23:00 24’ Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 0:0 Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.75 3.15 5.3
23:00 23’ Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 0:0 Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 3 2.55
23:00 24’ Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 0:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
23:00 23’ Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1:0 Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.2 3.05 3.35
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 0:0 Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СочиСочи 4:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю 0:2 Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1:1 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг 2:0 Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:15 5’ Логотип футбольный клуб ПортуПорту 0:0 Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1.9 3.2 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 4:0 Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.15 7.5 17
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 2 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 1.04 14 31
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб 3:1 Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома 4:0 Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха - - -
16:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб НайранНайран 4:2 Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум - - -
18:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж 1:0 Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
18:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаерХаер 1:1 Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:45 36’ Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй 0:0 Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун - - -
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус 0:0 Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд - - -
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Сёмин: «Мы должны быть готовы к возобновлению чемпионата»

сегодня, 22:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МольдеМольдеМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвел итоги товарищеского матча с «Мольде» (1:1).

Очень доволен игрой. И даже не потому, что мы забили гол на последних минутах, а потому что большая группа молодых футболистов хорошо себя проявила. Мы уже видим, что они в состоянии помочь нам в дальнейшем и могут конкурировать с футболистами, которые играли вчера.

Нам пришлось поменять планы из-за переноса кубкового матча с «Рубином». Возникли определенные сложности, но это часть жизни. Футболисты долго не были дома - ничего страшного. Очень хорошо, что никто из игроков не получил травм в последних матчах. Мы должны быть готовы к возобновлению чемпионата.

Матч с «Крыльями Советов» уже в субботу. Обязательно приходите на стадион и поддерживайте команду!

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   151 / 903
сегодня в 23:18
Первая задача - урыть рубин.
Байкал-38.
Байкал-38.
   31 / 903
сегодня в 23:03
Удачи Палыч и только побед!!!
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   24 / 903
сегодня в 23:02
Локомотиву удачи в кубке страны!
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