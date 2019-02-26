Сёмин: «Мы должны быть готовы к возобновлению чемпионата»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвел итоги товарищеского матча с «Мольде» (1:1).

Очень доволен игрой. И даже не потому, что мы забили гол на последних минутах, а потому что большая группа молодых футболистов хорошо себя проявила. Мы уже видим, что они в состоянии помочь нам в дальнейшем и могут конкурировать с футболистами, которые играли вчера.

Нам пришлось поменять планы из-за переноса кубкового матча с «Рубином». Возникли определенные сложности, но это часть жизни. Футболисты долго не были дома - ничего страшного. Очень хорошо, что никто из игроков не получил травм в последних матчах. Мы должны быть готовы к возобновлению чемпионата.

Матч с «Крыльями Советов» уже в субботу. Обязательно приходите на стадион и поддерживайте команду!