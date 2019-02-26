Божович: «Когда закончу тренировать, уеду в деревню»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лестер Сити -:-  Брайтон энд Хоув 1.8 3.5 4.8
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Вулверхэмптон 5 3.35 1.8
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Эвертон - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Бернли 2.07 3.15 3.9
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.35 3.35 3.35
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон 1.1 9.5 26
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2.85 3.33 2.45
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 3.15 3.4 2.25
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.85 3.55 1.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2.33 3.2 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2 3.27 4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2.15 2.9 3.85
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.72 3.4 5.2
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Матч прерван Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:2 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София -:- Логотип футбольный клуб КарианаКариана - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 2:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили 0:0 Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш - - -
18:30 17’ Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри 1:0 Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ 2 3 4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла -:- Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 1.82 3.25 4.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 3.55 3.2 2.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.35 2.9 3.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.75 3.15 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 3 2.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.2 3.05 3.35
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 0:0 Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СочиСочи 4:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг -:- Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1.6 3.85 5.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 4:0 Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.15 7.5 17
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 2 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 1.04 14 31
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб 3:1 Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома 4:0 Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха - - -
16:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб НайранНайран 4:2 Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж -:- Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун - - -
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус 0:0 Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд - - -
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Божович: «Когда закончу тренировать, уеду в деревню»

сегодня, 17:55

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович признался, что гордится ролью единственного наставника-иностранца в РПЛ, а также рассказал, чем займется, когда закончит тренерскую карьеру.

Горжусь тем, что я долго работаю в России, что тренировал так много команд. И тем, что я сейчас единственный тренер-иностранец РПЛ. Но в целом как тренер я не могу быть полностью довольным собой. Это такая работа, в которой нет «вчера». Только здесь, сейчас и завтра.

Тренером я хотел бы еще в том момент, когда завершал карьеру игрока. И не жалею о том, что выбрал эту профессию. Жалею только, что не был со своими детьми, когда они были маленькими, когда росли. 

Надеюсь, что буду работать до 65 лет – если здоровье позволит. А когда закончу тренировать, уеду в деревню. Я уже выбрал место, в котором буду жить.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Felipe Rivera CVBP
   18 / 910
сегодня в 18:38
Очень мило, что решил мне рассказать свою биографию, но я не понял, к чему это ты.
Віктар Міхайлавіч Ганчарэнка; 10 июня 1977, Хойники, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP ответил Footbolista
   74 / 910
сегодня в 18:34
Белорус из села приехал коней дрессировать)...
Очень мило, что решил мне рассказать свою биографию, но я не понял, к чему это ты.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP ответил kilativ
   74 / 910
сегодня в 18:33
белорусы не в счёт
Почему это? Белорусы и русские - братские народы, но гражданство-то разное.
Footbolista
Footbolista ответил Felipe Rivera CVBP
   18 / 910
сегодня в 18:27
Белорус из села приехал коней дрессировать)...
kilativ
kilativ ответил Felipe Rivera CVBP
   521 / 910
сегодня в 18:26
Гордится тем, что он единственный тренер-иностранец? Ошибочка вышла, Виктор Михайлович Ганчаренко белорус всё-таки)
белорусы не в счёт
EAGuar As
EAGuar As
   92 / 910
сегодня в 18:24
Удачи Божовичу .
drug01
drug01
   102 / 910
сегодня в 18:16
Свой человек!!!!! Спасибо за работу !
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   74 / 910
сегодня в 18:01
Гордится тем, что он единственный тренер-иностранец? Ошибочка вышла, Виктор Михайлович Ганчаренко белорус всё-таки)
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   97 / 910
сегодня в 17:57
Только не в Тарасовку.
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