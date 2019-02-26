Божович: «Когда закончу тренировать, уеду в деревню»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович признался, что гордится ролью единственного наставника-иностранца в РПЛ , а также рассказал, чем займется, когда закончит тренерскую карьеру.

Горжусь тем, что я долго работаю в России, что тренировал так много команд. И тем, что я сейчас единственный тренер-иностранец РПЛ . Но в целом как тренер я не могу быть полностью довольным собой. Это такая работа, в которой нет «вчера». Только здесь, сейчас и завтра.

Тренером я хотел бы еще в том момент, когда завершал карьеру игрока. И не жалею о том, что выбрал эту профессию. Жалею только, что не был со своими детьми, когда они были маленькими, когда росли.

Надеюсь, что буду работать до 65 лет – если здоровье позволит. А когда закончу тренировать, уеду в деревню. Я уже выбрал место, в котором буду жить.