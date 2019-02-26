Решение о месте проведения матча «Арсенал» - ЦСКА будет принято 27 февраля

26 февраля 2019, 20:06

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко сообщил, что решение о месте проведения матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА будет принято завтра.

Комиссия еще не приняла решения о месте проведения матча с ЦСКА . Решать будут завтра, в Москве.

Напомним, поле стадиона «Арсенала» не готово к проведению матча. Возможно, встреча будет перенесена в Грозный.