Решение о месте проведения матча «Арсенал» - ЦСКА будет принято 27 февраля

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко сообщил, что решение о месте проведения матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА будет принято завтра.
Комиссия еще не приняла решения о месте проведения матча с ЦСКА. Решать будут завтра, в Москве.
Напомним, поле стадиона «Арсенала» не готово к проведению матча. Возможно, встреча будет перенесена в Грозный.
«спартак» установил антирекорд посещаемости домашних матчей на «Открытие Арене»
«спартак» в первом домашнем матче 1/4 финала Кубка России с «Уралом» установил антирекорд посещаемости домашних официальных игр на стадионе «Открытие Арена». На встрече с командой из Екатеринбурга присутствовали 9 333 человека.
«спартак» установил антирекорд посещаемости домашних матчей на «Открытие Арене»
«спартак» в первом домашнем матче 1/4 финала Кубка России с «Уралом» установил антирекорд посещаемости домашних официальных игр на стадионе «Открытие Арена». На встрече с командой из Екатеринбурга присутствовали 9 333 человека.