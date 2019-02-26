Ребров: «Песьяков советовал почитать Гюго»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своем отношении к книгам.

Серёга Песьяков много читает. На день рождения даже подарил мне «Американскую трагедию» Теодора Драйзера. До этого Гюго посоветовал. А так сейчас с Комбариком иногда сходимся. Говорю: «Вот мы дожили до возраста, когда с тобой книги обсуждаем». Дима посоветовал мне книгу «Атлант расправил плечи». Сейчас, в декабре, Драйзера закончили – об этом общались. В последний раз видел, что Глушаков автобиографию Фергюсона читал ещё году в 2014-м. К этой теме человек должен сам прийти. Я, к стыду, в школе сам почти не читал – разве что про Обломова, «Мастера и Маргариту» и «Преступление и наказание». А сейчас вот Ещенко часто травлю. Но он вроде бы борется с какой-то книжкой месяца три, страниц 50 прочитал. Смеёмся с ним.