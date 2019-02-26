Зырянов: «В молодежку „Зенита“ приходят с духом победителей»

26 февраля 2019, 16:35

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов рассказал о том, какую задачу он ставит перед своей командой на вторую часть сезона.

Каждый тренер, футболист, спортсмен всегда ставит перед собой самые высокие цели и хочет побеждать. Но мы не забываем о своей главной задаче — развивать игроков. Я с ребятами разговаривал, они все заряжены и хотят выиграть медали. Мне это очень нравится, это говорит о том, что парни с характером и из академии они пришли уже закаленными и с духом победителей. Нам же надо только придать им импульса, чтобы они продолжали в том же духе. Так что я им ставлю задачу развиваться, а уже сами игроки хотят побеждать в каждом матче и выигрывать медали.

Недавно Зырянов рассказал о том, когда он будет сдавать экзамены на лицензию категории PRO.