Зырянов: «В молодежку „Зенита“ приходят с духом победителей»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Зырянов: «В молодежку „Зенита“ приходят с духом победителей»

26 февраля 2019, 16:35

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов рассказал о том, какую задачу он ставит перед своей командой на вторую часть сезона.

Каждый тренер, футболист, спортсмен всегда ставит перед собой самые высокие цели и хочет побеждать. Но мы не забываем о своей главной задаче — развивать игроков. Я с ребятами разговаривал, они все заряжены и хотят выиграть медали. Мне это очень нравится, это говорит о том, что парни с характером и из академии они пришли уже закаленными и с духом победителей. Нам же надо только придать им импульса, чтобы они продолжали в том же духе. Так что я им ставлю задачу развиваться, а уже сами игроки хотят побеждать в каждом матче и выигрывать медали.

Недавно Зырянов рассказал о том, когда он будет сдавать экзамены на лицензию категории PRO.

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Все комментарии
Гуливер
Гуливер
   307 / 887
27 февраля в 00:57
не с тарасовским же душком
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Питермен
   3 / 887
26 февраля в 23:22
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Павлоградский маньяк
       3 / 887
    26 февраля в 23:22
    спасибо !!!
    Павлоградский маньяк
    Павлоградский маньяк ответил 25процентный клоун
       133 / 887
    26 февраля в 22:56
    Спартак обыграл ска!!!!
    2:0
    Т34
    Т34 ответил Питермен
       21 / 887
    26 февраля в 22:41
    Питерский дух - дух Зенита, дух Победителей. Сегодня великий питерский СКА будет закатывать в лед ХК пупсиков!
    Уже "закатали"))) вместе с духом победителя. Наверное Лапочкин с Москалевым судили))) Стыдно не только за зенит, но и за питерский СКА.
    wingback
    wingback
       174 / 887
    26 февраля в 21:29
    В спартак приходят неграми и уходят неграми....
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 887
    26 февраля в 21:22
    "Зенит-2" это подтверждает своими "победами"! Интересно, что Зырянов сегодня скушал такого?!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил Питермен
       669 / 887
    26 февраля в 20:19
    Питерский дух - дух Зенита, дух Победителей. Сегодня великий питерский СКА будет закатывать в лед ХК пупсиков!
    посмотри там уж 0-2 е-т бомжиков
    RussianMango
    RussianMango
       169 / 887
    26 февраля в 20:13
    Судя по результатам, этот дух бакланы проклевали молодняку
    Gessenschaft
    Gessenschaft
       464 / 887
    26 февраля в 19:33
    А В СПАРТАЧЁК С КАКИМ ДУХОМ ПРИХОДЯТ?
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
       366 / 887
    26 февраля в 17:33
    А уползают паредастическими вонючками
    161регион
    161регион ответил Denkuz
       7 / 887
    26 февраля в 17:04
    Опять зенька без ЛЧ в этом году.....уха ха ха
    161регион
    161регион ответил Denkuz
       7 / 887
    26 февраля в 17:02
    Губу покатай....ухахаха
    Miaf
    Miaf
       42 / 887
    26 февраля в 17:02
    Приходят с духом победителей, а уходят с душком из под теплотрассы
    Denkuz
    Denkuz
       66 / 887
    26 февраля в 17:01
    Ладно свиньи что-то могут визжать, но ростовские должны думать только о пердиве и ни о чем иначе.
    161регион
    161регион ответил Подотдел очистки Тарасовки
       7 / 887
    26 февраля в 16:52
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда ответил Питермен
         2 / 887
      26 февраля в 16:51
      Питерский дух - дух Зенита, дух Победителей. Сегодня великий питерский СКА будет закатывать в лед ХК пупсиков!
      Повезло вам, хотел чтобы этот слабый клуб достался ЦСКА!
      LOpp
      LOpp ответил Питермен
         5 / 887
      26 февраля в 16:48
      Питерский дух - дух Зенита, дух Победителей. Сегодня великий питерский СКА будет закатывать в лед ХК пупсиков!
      почему у великого Ска 0 трофеев до появления газпрома за почти 70-ти летнее существование?
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответил 25процентный клоун
         190 / 887
      26 февраля в 16:46
      с душком
      "дух заговора" точно не тут)
      Подотдел очистки Тарасовки
      Подотдел очистки Тарасовки ответил 161регион
         90 / 887
      26 февраля в 16:44
      А точнее с запахом.....бу га га га
      У пердивцев ростовских от 5-0 даже духа не осталость.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Питермен
         3 / 887
      26 февраля в 16:42
      0-3 не отмажет ни один хоккейный матч
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил 161регион
         3 / 887
      26 февраля в 16:41
      с душком
      161регион
      161регион
         7 / 887
      26 февраля в 16:40
      А точнее с запахом.....бу га га га
      Питермен
      Питермен
         130 / 887
      26 февраля в 16:39
      Питерский дух - дух Зенита, дух Победителей.
      Сегодня великий питерский СКА будет закатывать в лед ХК пупсиков!
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