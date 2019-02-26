Балашов: «За неготовность поля тульского „Арсенала“ отвечу я»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал перенос матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА в Грозный.

Хотел бы разъяснить ситуацию с переносом матча «Арсенал» – ЦСКА в Грозный. Комиссия РФС и РПЛ , которая занимается проверкой качества поля, трижды приезжала в Тулу. Мы во всем шли навстречу и прилагали все усилия для того, чтобы матч состоялся на нашем стадионе. Итоговые выводы комиссии – по нормам отскока мяча, плотности поля и его влажности, размеру и объему корневой системы, по травяному покрову – его площадь составляет 55 процентов поверхности поля – позволяли нам надеяться на то, что матч состоится в Туле. Поле не в лучшем, весеннем, состоянии, но и не в самом плохом виде, состояние поля – удовлетворительное.

Дополнительным и важнейшим фактором для проведения игры в Туле должен был стать зрительский интерес – мы это чувствовали по динамике продаж билетов и прогнозировали аншлаг.

Тем не менее комиссия приняла решение о переносе. Никогда не уходил от ответственности, за неготовность поля отвечу я. Ситуация для нашего клуба и наших болельщиков крайне неприятная, и я бы хотел принести извинения болельщикам, уже купившим билеты на матч и теперь вынужденным их сдавать, всем тем, кто надеялся посмотреть футбол в Туле. Наш клуб предпримет все усилия по улучшению качества газона до тех параметров, которые не вызовут вопросов у членов комиссии.