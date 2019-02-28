Манчини: «Я звал Де Росси в „Ман Сити“, но он отказался в последний момент»

28 февраля 2019, 15:26

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что в свое время он пытался пригласить полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси в «Манчестер Сити», но игрок отказался.

Манчини работал в «Ман Сити» в период с 2009-го по 2013 год.

Мы с Де Росси целую ночь говорили в Риме. Всё уже было готово, но он отказался в последнюю минуту. Он позвонил мне и сказал, что не может на это пойти. Тогда я был обижен и зол. Это было давно, когда Де Росси был в самом расцвете сил. Ему бы понравилось в «Сити», я считал его ключевым игроком.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист может продлить контракт с «Ромой» еще на год.