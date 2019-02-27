«Манчестер Сити» поборется за главного бомбардира Бундеслиги

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 11’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 85’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 88’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 42’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 44’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 84’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:1 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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«Манчестер Сити» поборется за главного бомбардира Бундеслиги

27 февраля 2019, 21:44

Английские СМИ утверждают, что нападающий «Айнтрахта» Лука Йович входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Сити».

Сербский футболист забил уже 15 голов в этом сезоне чемпионата Германии, став главным снайпером Бундеслиги. На него также претендуют «Бавария», «Реал», «Барселона» и «Челси».

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил particular
   476 / 882
01 марта в 01:01
Конечная цель любого футболиста это Реал и Барселона. А в апл едут что бы проявить себя и получить предложение от испанцев. Так что если будут конкретные предлодиния из каталонии и мадрида то серб уедет в солнечную страну помидоров.
ermak6848
ermak6848
   201 / 882
28 февраля в 17:28
пусть поможет горожанам ...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   101 / 882
28 февраля в 15:59
Один - как капля в море) Статья тут на соккере была интересная про тех иуд которых бавария сотварила) и это ещё мало написали) Хотя самое смешное из нового поколения это шлюмельс, когда его и папаню его баварка вышвырнула как нелеквид, а он приполз обратно, ну прям никакого чувства самодостоинства)
рояль покупал Ильярраменди, который там разучился играть, Иско, который сейчас только деградирует, Альбиоля из Валенсии. Если еще глубже копнуть, то рояль забрал из Барселоны Шустера, Михаэля Лаудрупа
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   80 / 882
28 февраля в 13:57
Какая разница, капитан Барселоны Фиго перешел в Реал - это не иуда чтоли? Ну ладно, можешь называть его Брутом, смысл от этого не изменится. Ты можешь себе представить, что сейчас Месси перейдет в Реал, ну или Иньеста с Хави перешли бы в Реал?
Один - как капля в море)
Статья тут на соккере была интересная про тех иуд которых бавария сотварила) и это ещё мало написали)

Хотя самое смешное из нового поколения это шлюмельс, когда его и папаню его баварка вышвырнула как нелеквид, а он приполз обратно, ну прям никакого чувства самодостоинства)
Novograd
Novograd
   760 / 882
28 февраля в 13:00
тренера поменяйте олехархи херови
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   101 / 882
28 февраля в 12:00
Не забирать, а покупать. Ет сарделька иуд плодит.
Какая разница, капитан Барселоны Фиго перешел в Реал - это не иуда чтоли? Ну ладно, можешь называть его Брутом, смысл от этого не изменится. Ты можешь себе представить, что сейчас Месси перейдет в Реал, ну или Иньеста с Хави перешли бы в Реал?
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   376 / 882
28 февраля в 11:44
Перспективный парень
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   80 / 882
28 февраля в 11:15
Ну конечно, почему бы не купить этот сербский алмаз? Это рояль привык забирать капитанов у принципиального соперника
Не забирать, а покупать.
Ет сарделька иуд плодит.
Don trambon
Don trambon ответил Ангел неБесГрешен
   80 / 882
28 февраля в 11:12
Конюшня в аренду выревит, 100%. ;)
Та не, зенька по карманам пашарит или на крайняк у своей звезды коко в долг возьмёт млн 100 и купит. гыгыгы
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   101 / 882
28 февраля в 11:11
И баварка тут как тут, стервятники сарделечные.
Ну конечно, почему бы не купить этот сербский алмаз? Это рояль привык забирать капитанов у принципиального соперника
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 882
28 февраля в 10:32
Конюшня в аренду выревит, 100%. ;)
Don trambon
Don trambon
   80 / 882
28 февраля в 10:22
И баварка тут как тут, стервятники сарделечные.
Igo0rek
Igo0rek
   128 / 882
28 февраля в 06:43
Не плохой вариант.
cska plus
cska plus
   12 / 882
28 февраля в 06:03
Йович красава но и стоит много, хотя для мешка это не важно.
Romeo 777
Romeo 777
   316 / 882
28 февраля в 04:35
Много кто интересуется им.
Mangur
Mangur
   194 / 882
28 февраля в 02:51
Думаю останется в Германии.И предпочтёт Баварию.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   228 / 882
28 февраля в 00:23
В Сербии таких куча!
drug01
drug01
   115 / 882
28 февраля в 00:20
Нужны деньги большие
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 882
27 февраля в 23:11
Перспективный нападающий!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   101 / 882
27 февраля в 22:25
    Zenit_84
    Zenit_84
       112 / 882
    27 февраля в 22:12
    Удачи в борьбе
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       10 / 882
    27 февраля в 22:09
    21 год....статистика и впрямь топовая...
    В бундесе 21 игра 15 голов..
    В ЛЕ 8 игр 6 голов...
    Думаю вскоре окажется в Баварии...
    anyway
    anyway
       72 / 882
    27 февраля в 22:07
    покупка ради покупки, узнаю мешок сити))
    particular
    particular
       8 / 882
    27 февраля в 21:49
    Ничего удивительного...
    Клубы АПЛ традиционно стремятся зацепить к себе лучших, а игроки, совсем не прочь, провести несколько сезонов на острове..:))
    Престижная работа за хорошие деньги, - всё логично... При создании АПЛ, подобное закладывалось изначально...
    рус фан
    рус фан
       239 / 882
    27 февраля в 21:48
    Стата хорошая, как у Пентека примерно, Бавария скорее всего возьмет нового лидера Айнтрахта, хотя Сане они в свое время упустили.
    Семьнуль команда
    Семьнуль команда
       124 / 882
    27 февраля в 21:48
    Переманят.
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