«Манчестер Сити» поборется за главного бомбардира Бундеслиги

27 февраля 2019, 21:44

Английские СМИ утверждают, что нападающий «Айнтрахта» Лука Йович входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Сити».

Сербский футболист забил уже 15 голов в этом сезоне чемпионата Германии, став главным снайпером Бундеслиги. На него также претендуют «Бавария», «Реал», «Барселона» и «Челси».