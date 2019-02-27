«Манчестер Сити» поборется за главного бомбардира Бундеслиги

Английские СМИ утверждают, что нападающий «Айнтрахта» Лука Йович входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Сити».
Сербский футболист забил уже 15 голов в этом сезоне чемпионата Германии, став главным снайпером Бундеслиги. На него также претендуют «Бавария», «Реал», «Барселона» и «Челси».
Статья тут на соккере была интересная про тех иуд которых бавария сотварила) и это ещё мало написали)
Хотя самое смешное из нового поколения это шлюмельс, когда его и папаню его баварка вышвырнула как нелеквид, а он приполз обратно, ну прям никакого чувства самодостоинства)
Статья тут на соккере была интересная про тех иуд которых бавария сотварила) и это ещё мало написали)
Хотя самое смешное из нового поколения это шлюмельс, когда его и папаню его баварка вышвырнула как нелеквид, а он приполз обратно, ну прям никакого чувства самодостоинства)
Ет сарделька иуд плодит.
Ет сарделька иуд плодит.
Сегодня 23:07
покупка ради покупки, узнаю мешок сити))
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Глор МЮ называет другие клубы мешками? Не стыдно, АНЯвей?
Сегодня 23:07
покупка ради покупки, узнаю мешок сити))
_____________________________________________________________
Глор МЮ называет другие клубы мешками? Не стыдно, АНЯвей?
В бундесе 21 игра 15 голов..
В ЛЕ 8 игр 6 голов...
Думаю вскоре окажется в Баварии...
В бундесе 21 игра 15 голов..
В ЛЕ 8 игр 6 голов...
Думаю вскоре окажется в Баварии...
Клубы АПЛ традиционно стремятся зацепить к себе лучших, а игроки, совсем не прочь, провести несколько сезонов на острове..:))
Престижная работа за хорошие деньги, - всё логично... При создании АПЛ, подобное закладывалось изначально...
Клубы АПЛ традиционно стремятся зацепить к себе лучших, а игроки, совсем не прочь, провести несколько сезонов на острове..:))
Престижная работа за хорошие деньги, - всё логично... При создании АПЛ, подобное закладывалось изначально...