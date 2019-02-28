Лещенко - о стадионе «Динамо»: «Граблями никто работать не умеет?»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал ситуацию с газоном на «ВТБ Арене». Напомним, что поле находится в неудовлетворительном состоянии, а столичное дерби со «Спартаком» состоится на другом стадионе.

Все расстроены и обескуражены… Это понять невозможно. Есть профессионалы, которые должны отвечать за слова. Я еще понимаю, если там на стройке что-то, но как можно не подготовить поле? Обмануть ожидания болельщиков, испортить праздник? Мне кажется, кто-то очень серьезно должен за это ответить. Я готовился пойти 10 марта, песню там исполнить. Как и все болельщики «Динамо», очень расстроен.

Вопросы тут не к ВТБ. Они дают деньги. А люди, которые отвечают за функционирование стадиона, не справились. Что, у нас уже не осталось агрономов, что ли? Граблями никто работать не умеет? Ну не справляетесь — поручите кому-то другому. Это безобразие.