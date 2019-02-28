Колосков: «Если газон не готов, значит в клубах разгильдяи»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переносы матчей «Енисей» — «Ростов», «Арсенал» — ЦСКА , а также возможный перенос дерби «Динамо» — «Спартак» из-за плохого состояния газона на домашней арене столичного клуба.

Я не считаю, что нужно возвращаться к системе весна-осень. Надо просто жестче спрашивать с руководителей клубов. Если не сделали вовремя — наказать. Другого пути нет. Могу только одно сказать: если плохо сделали и газон не готов, значит в клубах разгильдяи.