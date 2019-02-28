Барриос: «Не пугают ли меня холода? Я уже начинаю привыкать»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал про адаптацию к российской погоде.
Не пугают ли меня холода? Я уже начинаю привыкать. Знаю, что будет еще холоднее, но, надеюсь, не сильно. Это вопрос привычки, нужно уметь приспосабливаться к условиям. Если хочу добиться успеха, то я должен привыкнуть к холоду. Таковы требования. Думаю, надо во всем искать плюсы и работать дальше.
Я приехал сюда с большими надеждами, грандиозными планами и желанием отдать все самое лучшее для команды, чтобы помочь ей достичь поставленных на сезон целей. Буду выкладываться по максимуму за клубные цвета, за стрелку, за товарищей, за всех, кто работает на команду.
Ранее Барриос прокомментировал прошедший в России ЧМ-2018.
А ничего, что там было черному по белому, на простейшем русском языке,написано, что ПСЖ выше классом чем "Севилья", а поэтому он правильно сделал, что выбрал "Зенит", поскольку, по версии "свинарника", "лучший игрок РФПЛ" ушел в "Севилью" и там пропадает, а "никчомный передас, каторава бамжы куплили за дикие народныя бабули" - уходит в ПСЖ, которое сейчас на голову выше "Севильи"?)))
Ниче, что суть была в другом, а "гений"?
Ну это ладно! Я уже привык к специально-неадекватному пониманию написанного, некоторыми "троллями" - это ведь их "хлеб", ну или просто к дикой неграмотности и переиначивания написанного на свой лад - как удобнее, а не как написано.
Это сейчас так модно))
А ничего, что там было черному по белому, на простейшем русском языке,написано, что ПСЖ выше классом чем "Севилья", а поэтому он правильно сделал, что выбрал "Зенит", поскольку, по версии "свинарника", "лучший игрок РФПЛ" ушел в "Севилью" и там пропадает, а "никчомный передас, каторава бамжы куплили за дикие народныя бабули" - уходит в ПСЖ, которое сейчас на голову выше "Севильи"?)))
Ниче, что суть была в другом, а "гений"?
Ну это ладно! Я уже привык к специально-неадекватному пониманию написанного, некоторыми "троллями" - это ведь их "хлеб", ну или просто к дикой неграмотности и переиначивания написанного на свой лад - как удобнее, а не как написано.
Это сейчас так модно))
Футбольные амбиции у него, очевидно - выше "Севильи", поэтому выбрал "Зенит"!
Футбольные амбиции у него, очевидно - выше "Севильи", поэтому выбрал "Зенит"!
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