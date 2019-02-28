Барриос: «Не пугают ли меня холода? Я уже начинаю привыкать»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал про адаптацию к российской погоде.

Не пугают ли меня холода? Я уже начинаю привыкать. Знаю, что будет еще холоднее, но, надеюсь, не сильно. Это вопрос привычки, нужно уметь приспосабливаться к условиям. Если хочу добиться успеха, то я должен привыкнуть к холоду. Таковы требования. Думаю, надо во всем искать плюсы и работать дальше.

Я приехал сюда с большими надеждами, грандиозными планами и желанием отдать все самое лучшее для команды, чтобы помочь ей достичь поставленных на сезон целей. Буду выкладываться по максимуму за клубные цвета, за стрелку, за товарищей, за всех, кто работает на команду.