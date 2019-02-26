Алтынтоп: «Все в Турции удивились, когда Кудряшов забил в первом же матче»

Бывший игрок сборной Турции Хамит Алтынтоп поделился мнением о российских защитниках Фёдоре Кудряшове и Романе Нойштедтере, выступающих в турецком чемпионате.

О перспективах Кудряшова пока рано говорить. Конечно, все в Турции удивились тому, что он забил в первом же матче за «Истанбул», с учётом того, что Фёдор – защитник. Он провёл ещё очень мало матчей за новую команду. Нужно, чтобы прошло какое-то время, когда Фёдор сможет полностью закрепиться в составе. Тогда можно будет делать выводы относительно его будущего.

Отлично знаю Нойштедтера – мы играли в Германии в одно время, и он выступал за мой бывший клуб «Шальке». Считаю, что Роман – футболист высокого уровня. Но в самом «Фенербахче» сейчас не всё в порядке. Это непростой период для клуба и для каждого игрока, включая Романа.