Матч 1/4 финала Кубка России «Арсенал» - «Оренбург» перенесен в Химки. Об этом сообщил глава департамента по проведению соревнований РФС Сергей Куликов.

Поле стадиона в Туле не соответствовало стандартам качества.

Вчера был с инспекцией на тульском стадионе. По результатам инспекции принято решение о том, что газон не готов для проведения игры. Принято решение о том, что матч состоится в Химках, на «Арене Химки». У меня как у руководителя департамента профессионального футбола вызывает обеспокоенность и игра чемпионата страны «Енисей» – «Арсенал» 16 марта.

Состояние поля в Химках вопросов не вызывает. Что касается Тулы, то в ближайшие дни я вновь выеду туда, чтобы принять решение по матчу с «Енисеем».