Наумов: «Смолов должен заиграть в „Локомотиве“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов после вчерашней игры «железнодорожников» с «Крыльями Советов» (2:2) выразил уверенность, что московской команде не нужно усиление состава.

Никто «Локо» не нужен. Состав сбалансирован, укомплектован. Есть опытные, есть – молодежь. Посмотрите, как здорово выглядят братья Миранчуки. Фарфан еще прибавит. Ну и Смолов еще, в конце концов, должен заиграть.

Смолов не очень хорошо себя проявил накануне. Если так продолжится, Семин не будет доверять ему место в составе. Смолову нужно делать выводы, пора перестраиваться, вписываться в игру «Локо».