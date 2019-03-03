Наумов: «Смолов должен заиграть в „Локомотиве“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов после вчерашней игры «железнодорожников» с «Крыльями Советов» (2:2) выразил уверенность, что московской команде не нужно усиление состава.
Никто «Локо» не нужен. Состав сбалансирован, укомплектован. Есть опытные, есть – молодежь. Посмотрите, как здорово выглядят братья Миранчуки. Фарфан еще прибавит. Ну и Смолов еще, в конце концов, должен заиграть.
Смолов не очень хорошо себя проявил накануне. Если так продолжится, Семин не будет доверять ему место в составе. Смолову нужно делать выводы, пора перестраиваться, вписываться в игру «Локо».
Не выиграть конкуренцию у Фарфана..34 года.......и Эдера ...31 год.......не верю...)))
Вскоре оживёт...начнёт забивать...но...
Я считаю - зря переходил...
Удачи ему и голов побольше...
Не выиграть конкуренцию у Фарфана..34 года.......и Эдера ...31 год.......не верю...)))
Вскоре оживёт...начнёт забивать...но...
Я считаю - зря переходил...
Удачи ему и голов побольше...
Ладно. Главная новость, о которой мало кто пишет, это все таки возвращение Валерия Николаевича Филатова в управление клуба, помощником к генеральному. Надеюсь, теперь косяков, в том числе и в трансферной деятельности Локомотива, поменьше должно быть
Ладно. Главная новость, о которой мало кто пишет, это все таки возвращение Валерия Николаевича Филатова в управление клуба, помощником к генеральному. Надеюсь, теперь косяков, в том числе и в трансферной деятельности Локомотива, поменьше должно быть