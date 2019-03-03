Ребров призвал болельщиков «Спартака» объединиться!!!

Голкипер «Спартака» Артем Ребров накануне матча 18-го тура Премьер-Лиги с «Краснодаром» призвал болельщиков объединиться.

Сегодня очень важный день для всех нас, возобновление футбольного сезона после зимнего перерыва. Лично у меня смешанные чувства. С одной стороны, снова игры, эмоции, переживания, а с другой — нудное восстановление и поддержка команды с трибуны на долгий срок. Но это ничего, я знаю что еще не сказал последнего слова в воротах любимой команды.

Сейчас я бы хотел сказать о другом. Я видел практически всю зимнюю подготовку команды на сборах, наблюдал со стороны, как ребята готовились, как сейчас переживают за результат, чтобы эта весна цвела красно-белыми цветами. Как тренерский штаб, персонал и работники клуба сделали все условия, чтобы сборы прошли в отличных условиях и каждодневная работа приносила больше позитивных эмоций несмотря на серьезные нагрузки, а стадион встретил всех вас в лучшем виде!

Мне очень хочется видеть, чтобы наши болельщики гнали команду вперед, ведь именно этим всегда был славен «Спартак», это самая большая наша сила. Чтобы все разговоры и додумки ушли далеко-далеко. Моменты бывают всякие и можно ругать, но не унижать. «Красно-белые», давайте проведем все эти игры вместе, а итоги и выводы сделаем в конце сезона! До встречи на стадионах. Вперед, «Спартак»!