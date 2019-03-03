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Ребров призвал болельщиков «Спартака» объединиться

03 марта 2019, 16:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Голкипер «Спартака» Артем Ребров накануне матча 18-го тура Премьер-Лиги с «Краснодаром» призвал болельщиков объединиться.

Сегодня очень важный день для всех нас, возобновление футбольного сезона после зимнего перерыва. Лично у меня смешанные чувства. С одной стороны, снова игры, эмоции, переживания, а с другой — нудное восстановление и поддержка команды с трибуны на долгий срок. Но это ничего, я знаю что еще не сказал последнего слова в воротах любимой команды.

Сейчас я бы хотел сказать о другом. Я видел практически всю зимнюю подготовку команды на сборах, наблюдал со стороны, как ребята готовились, как сейчас переживают за результат, чтобы эта весна цвела красно-белыми цветами. Как тренерский штаб, персонал и работники клуба сделали все условия, чтобы сборы прошли в отличных условиях и каждодневная работа приносила больше позитивных эмоций несмотря на серьезные нагрузки, а стадион встретил всех вас в лучшем виде!

Мне очень хочется видеть, чтобы наши болельщики гнали команду вперед, ведь именно этим всегда был славен «Спартак», это самая большая наша сила. Чтобы все разговоры и додумки ушли далеко-далеко. Моменты бывают всякие и можно ругать, но не унижать. «Красно-белые», давайте проведем все эти игры вместе, а итоги и выводы сделаем в конце сезона! До встречи на стадионах. Вперед, «Спартак»!

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Все комментарии
spartak kursk
spartak kursk
   245 / 887
03 марта в 21:55
Объединяться нужно не болельщикам,а футболистам.......

Тогда и призывать никого будет не нужно.Стадион заполнится по умолчанию....
Sunny.
Sunny.
   125 / 887
03 марта в 19:56
в кружок или банду
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
03 марта в 19:00
Естественно нужно объединиться! Ведь когда мы едины - мы непобедимы, да? Ты лучше это своей любимой штанге скажи)
tuman960
tuman960
   224 / 887
03 марта в 18:45
Ребров призвал болельщиков «Спартака» объединиться!!!
----------------------------------------------------
И свиньёй на чудское озеро!!!!!!!
1 команда
1 команда
   68 / 887
03 марта в 18:43
Пока не загрызут друг друга, не угомонятся.
RIR68
RIR68
   183 / 887
03 марта в 18:41
Ребров vs фратрия. дубль два)
волгoдoн
волгoдoн
   206 / 887
03 марта в 18:34
311
311
   53 / 887
03 марта в 17:59
Фантастические твари объединяются!)
Заполярный
Заполярный ответил LOpp
   211 / 887
03 марта в 17:42
Вокруг чего или кого объединится? Был тренер Каррера, был лидер Промес, щас таких личностей нет.
УВАЖАЕМЫЙ НАДО БОЛЕТЬ НЕ ЗА ЛИЧНОСТИ, А ЗА КЛУБ СПАРТАК МОСКВА
Юрниекс
Юрниекс
   79 / 887
03 марта в 17:40
Объединяйтся будете в ФНЛ, с такими же неудачниками..
Заполярный
Заполярный ответил cska plus
   211 / 887
03 марта в 17:38
Штанголиз думает ещё некоторое время облизывать штанги.
ВАШЕМУ МЕЖДУНОГ ДАВНО ПОРА ЗАКОНЧИТЬ КАРЬЕРУ ПОЗОРНИКА
mihaluch
mihaluch
   178 / 887
03 марта в 17:35
Аленичев: «Очень рад, что сумели отыграться».Тренер «Ростова»: «Когда ты ведешь 1:0 и пропускаешь, то есть досада,ну ладно,давай ещё по одной.
LOpp
LOpp
   5 / 887
03 марта в 17:34
Вокруг чего или кого объединится?
Был тренер Каррера, был лидер Промес, щас таких личностей нет.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 887
03 марта в 17:26
Кто же их разделил, несчастных?
kust07
kust07
   393 / 887
03 марта в 17:25
А это обьединение Спартаку поможет?!))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
03 марта в 17:20
Дочитал только до ".....чтобы эта весна цвела красно-белыми цветами...."

А травмированных у нас на допинг не проверяют что ли ???
МапС
МапС
   136 / 887
03 марта в 17:16
Сегодня фанатка закрыта - гнать некому будет. Если только Назаров в микрофон стихи почитает.
Байкал-38.
Байкал-38.
   34 / 887
03 марта в 17:15
Повеселил фанатов Спартака! Единственные болельщики в России, которые "клали" на свою же команду!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   549 / 887
03 марта в 17:00
Это нормально.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 1 команда
   3 / 887
03 марта в 16:54
ты про Дзюбу или Мевлю?
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
03 марта в 16:52
+++
вместе мы сила
Footbolista
Footbolista
   4 / 887
03 марта в 16:52
На ветках Спартака обьединяются бомжи и кони...вот такая бомжовая кавалерия)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   20 / 887
03 марта в 16:51
"Но это ничего, я знаю что еще не сказал последнего слова в воротах любимой команды."

А вот это радует, надеюсь, Ребров еще не один мяч в матчах с "Зенитом" себе в ворота закинет))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   20 / 887
03 марта в 16:49
Я уверен, настоящие КБ-братья погонят команду вперед... Шарфиками, как они любят))
cska plus
cska plus
   12 / 887
03 марта в 16:39
Штанголиз думает ещё некоторое время облизывать штанги.
нормальный
нормальный
   458 / 887
03 марта в 16:38
Ребров изнасиловал болельщиков!
1 команда
1 команда
   68 / 887
03 марта в 16:36
Каждая свинья всегда за место у корыта соседскую порвет.
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