Кононов: «Игра была равна»

Наставник «Спартака» Олег Кононов в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал итоги встречи 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Атаки были острые как с нашей стороны, так и со стороны «Краснодара». Все находилось на волоске: кто забьет, кто не забьет; кто выиграет, кто не выиграет. Мне нравится такой футбол, когда две команды играют, и это доставляет удовлетворение тем, кто смотрит матчи.

Мы выигрывали, но дали «Краснодару» возможность забить. У «Краснодара» тоже были моменты. Думаю, игра была равна. Нам было немного сложнее в силу того, что проводили первый матч, а «Краснодар» уже провел матчи на высоком уровне. В целом мы справились. Но есть неудовлетворение от того, что не выиграли. Каждая ничья — это как поражение, вне зависимости от соперника, при всем уважении к «Краснодару».