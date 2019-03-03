Беленов: «Надеюсь и верю, что получится вылезти из этой тяжёлой ситуации»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал поражение от московского «Динамо».

Единственное, что хочется сказать, так это спасибо людям, которые в такую погоду пришли нас поддержать. Я от себя и от лица всей команды могу только извиниться за то, что сегодня происходило на поле. И ещё раз спасибо за то, что пришли в снег, в мороз.

Провалили ли мы игру в защите? Если до меня мячи долетали, значит, мы уже плохо играли. Поэтому будем разбираться, время есть ещё. Надеюсь и верю, что у нас получится вылезти из этой тяжёлой ситуации, приложим все усилия.