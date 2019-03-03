Беленов: «Надеюсь и верю, что получится вылезти из этой тяжёлой ситуации»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал поражение от московского «Динамо».
Единственное, что хочется сказать, так это спасибо людям, которые в такую погоду пришли нас поддержать. Я от себя и от лица всей команды могу только извиниться за то, что сегодня происходило на поле. И ещё раз спасибо за то, что пришли в снег, в мороз.
Провалили ли мы игру в защите? Если до меня мячи долетали, значит, мы уже плохо играли. Поэтому будем разбираться, время есть ещё. Надеюсь и верю, что у нас получится вылезти из этой тяжёлой ситуации, приложим все усилия.
Скоро придет удачный, которого из бомжевика попрут. Этот физрук как раз для Уфы.
Скоро придет удачный, которого из бомжевика попрут. Этот физрук как раз для Уфы.
Играть не хотят - пусть вылетают
Надоели
Играть не хотят - пусть вылетают
Надоели