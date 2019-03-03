Попов: «Сами виноваты, что упустили победу над „Енисеем“»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура РПЛ с «Енисеем» (1:1).

Нельзя сказать, что мы недооценили «Енисей», мы выходили с хорошим настроем, желали победить. Но в России все команды очень сильные, даже те, которые идут внизу турнирной таблицы. «Енисей» это доказал. У нас не получилось забить еще один мяч. Конечно, не хватало Валерия Карпина на бровке поля. Соперник боролся, терпел, имел один момент, его и реализовал. Мы же сами виноваты в том, что ведя по ходу матча, упустили победу.

Хорошо, что матч был перенесен из Красноярска в Сочи. Здесь прекрасная погода. Думаю, что для команд было лучше играть на сочинском поле. Жаль, что не выиграли. Комфортно ли мне играть в полузащите ближе к воротам, как я действую в «Ростове»? Я семь лет в России, был на совершенно разных позициях, кроме защиты. Мне вполне комфортно и нынешнее амплуа.