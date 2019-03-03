Айртон: «Зе Луиш шутил, что я чудом отдал ему голевой пас»

Полузащитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от дебютного официального матча за команду, который пришелся на игру с «Краснодаром» (1:1). Айртон провел на поле весь матч и отметился результативной передачей.

Всем очень хотелось выиграть, но не удалось. Впереди много игр, надо не унывать. Немного непривычно было играть в такой холод. Хочу поблагодарить тренера, что поверил в меня и поставил в стартовый состав. Надеюсь, в дальнейшем буду просить больше пользы и впишу свое имя в историю «Спартака».

В эпизоде с голом все случилось очень быстро. Мяч оказался у меня, причем, на правой ноге. Все, что успел сделать — отдать Зе. Он шутил потом, что у меня чудом пас получился. Но на самом деле, отдавал я зряче.

Что до адаптации, тут все зависит от человека. От того, что ты ожидаешь. Я понимал, куда еду, что меня ждёт. Надеюсь, адаптируюсь быстро.