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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Червиченко: «Ничья - счастье для „Спартака“»

03 марта 2019, 23:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

Ничья в сегодняшней игре — счастье для «Спартака». «Краснодар» выглядел лучше, да и моментов у него было больше. Достаточно вспомнить гол из офсайда и перекладину во втором тайме. Я вам скажу, что у «Спартака» таких моментов не было.

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Все комментарии
makkie
makkie
   23 / 887
вчера в 07:42
Неудивительно, Краснодар раньше вышел из отпуска и должен быть готов лучше.
Ну а Червь по традиции болел против Спартака...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 887
вчера в 07:39
Лампочкина не хватало!
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик
   398 / 887
вчера в 05:47
У спартака с моментами не очень, проиграть должны были вообще-то.
112910415
112910415
   74 / 887
вчера в 05:02
г... эксперт!
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил clop
   46 / 887
вчера в 01:25
Конечно, арнольдыч забракует!
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Заратустра
   9 / 887
вчера в 00:43
Кафельников и Червиченко - два самых вменяемых спартаковских эксперта. Всё по делу говорят, без фанатской предвзятости.
Потому, как они знают всю свинарню изнутри.
Заратустра
Заратустра ответил clop
   150 / 887
вчера в 00:08
Кафельников и Червиченко - два самых вменяемых спартаковских эксперта. Всё по делу говорят, без фанатской предвзятости.
clop
clop ответил Mauricio Gugelmin
   189 / 887
вчера в 00:07
А соккер это опубликовал?
Насколько я помню, нет. Читал заметку про это то ли на Спортбоксе, то ли на Спортэкспрессе. А вот на Соккере не было ни слова. Ничего страшного, ведь мы, простые болельщики, готовы восполнить этот пробел :))
Nafnafik
Nafnafik ответил clop
   43 / 887
вчера в 00:06
Да в общем-то, Червиченко не сказал ничего нового про спартак. Его мысль была сегодня уже неоднократно выражена на Соккере множеством болельщиков. Такое впечатление, что Червиченко потихоньку сдает как футбольный специалист. Мне больше понравилось мнение Евгения Кафельникова про спартак, которое он опубликовал на этой неделе. Не откажу себе в удовольствии процитировать высказывание Кафельникова дословно: "Спартак - команда гон***ов" (С).
Даже упоротые болельщики спартака признают, сто спартак такой.
Заратустра
Заратустра
   150 / 887
вчера в 00:04
Здравая аналитика от Червя. Впрочем, как и всегда
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил clop
   46 / 887
вчера в 00:02
А соккер это опубликовал?
морозз
морозз
   60 / 887
03 марта в 23:59
Участник и тайный поклонник женской группы «300 тонн» как всегда остроумен!
particular
particular
   8 / 887
03 марта в 23:56
Как обычно, доброжелательный и непредвзятый комментарий бывшего..:))
tolctoy
tolctoy
   518 / 887
03 марта в 23:56
Ростовская 75 в своём репертуаре.
clop
clop ответил parallels
   189 / 887
03 марта в 23:55
классно унизил свиноту)
Да в общем-то, Червиченко не сказал ничего нового про спартак. Его мысль была сегодня уже неоднократно выражена на Соккере множеством болельщиков. Такое впечатление, что Червиченко потихоньку сдает как футбольный специалист.

Мне больше понравилось мнение Евгения Кафельникова про спартак, которое он опубликовал на этой неделе. Не откажу себе в удовольствии процитировать высказывание Кафельникова дословно: "Спартак - команда гон***ов" (С).
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
03 марта в 23:50
Отскочили пупсики, от игравшего в меньшинстве краснодара.
Sunny.
Sunny.
   125 / 887
03 марта в 23:44
должно было 7 залетать .. толи еще будет
time out
time out
   27 / 887
03 марта в 23:39
    viv
    viv
       73 / 887
    03 марта в 23:30
    Все верно говорит Червиченко...кто смотрел игру с ним согласится....
    parallels
    parallels
       15 / 887
    03 марта в 23:28
    классно унизил свиноту)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 887
    03 марта в 23:25
    тоже мнение ,но за штанги три очка не дают ,а игру оцениват по многим факторам ,а не только по упущенным возможностям
    МКС
    МКС ответил cska plus
       93 / 887
    03 марта в 23:23
    Отлично Андрей, продолжай в таком же духе выноси поросячье нутро наружу.
    Любимчик твой? Ваша порода!!!
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       89 / 887
    03 марта в 23:22
    Это удача года, чудом отскочили от поражения с такой игрой.
    cska plus
    cska plus
       12 / 887
    03 марта в 23:21
    Отлично Андрей, продолжай в таком же духе выноси поросячье нутро наружу.
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 887
    03 марта в 23:21
    Гол из офсайда это серьезный аргумент))...червяк ударился о перекладину...
    МКС
    МКС
       93 / 887
    03 марта в 23:21
    Да как без тебя то гнилостный нарост на теле футбола

    Я уж думал мы потеряли тебя навсегда

    Ан, нет увы. 62о живет и пахнет
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