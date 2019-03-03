Червиченко: «Ничья - счастье для „Спартака“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в 18-м туре РПЛ .

Ничья в сегодняшней игре — счастье для «Спартака». «Краснодар» выглядел лучше, да и моментов у него было больше. Достаточно вспомнить гол из офсайда и перекладину во втором тайме. Я вам скажу, что у «Спартака» таких моментов не было.