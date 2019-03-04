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Конкуренты «Зенита» в борьбе за титул. Миф или реальность?

вчера, 13:30

Первый весенний тур сложился наилучшим образом для «Зенита», который мечтает вернуть чемпионский титул в Санкт-Петербург. «Соккер.ру» кажется, что это неизбежно.

Рестарт мечты для «Зенита»

Результаты матчей 18-го тура РПЛ порадовали «Зенит» и его болельщиков, ведь из пятерки команд, которые реально или формально претендуют на титул в нынешнем сезоне, выиграли только санкт-петербуржцы, а все остальные потеряли очки. «Сине-бело-голубые» сыграли первыми из лидирующего пула, их матч против «Урала» начался в субботу, в 11:30 по московскому времени и принес «Зениту» три очка. Снова, как и в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче», проявили себя с наилучшей стороны экс-игроки «Рубина»: Магомед Оздоев удачно взмахнул ногой и записал на свой счет результативную передачу, а Сердар Азмун забил единственный гол в матче, который прошел с преимуществом лидеров чемпионата.

Одержав важную победу, «Зенит» начал получать подарок за подарком от конкурентов. Сначала ЦСКА плохо сыграл против тульского «Арсенала» в Грозном, лидеры подвели, а молодежь скисла под давлением «оружейников», в итоге, армейцы пропустили в начале и в концовке второго тайма, причем победный гол записал на свой счет агент «Зенита» в Туле Лука Джорджевич, выступающий за «Арсенал» на правах аренды. Следом «Локомотив» играл против «Крыльев Советов» и тоже пропустил дважды, правда, действующие чемпионы и забили в ворота волжан два мяча, однако это тоже потеря очков, отдалившая железнодорожников от защиты титула на расстояние восьми очков.

В пользу «Зенита» сыграли и «Краснодар» со «Спартаком» в воскресенье. Главный преследователь «сине-бело-голубых» пропустил первым, но потом забил в ворота принципиального соперника питерцев, и хотя во втором тайме обе команды играли на победу, счет на табло не изменился – 1:1. Итак, теперь «Зенит» опережает «Краснодар» на 3 очка, ЦСКА – на 7, «Спартак» и «Локомотив» - на 8. Еще один такой тур - и чемпионскую гонку в РПЛ можно будет закрывать. К этому немало предпосылок, ведь «Зенит» может позволить себе то, чего нет у других, а все его преследователи (или те, кто мнит себя преследователями) имеют тайные или явные пороки.

Сила «Зенита»

Матчи против «Фенербахче» и «Урала» показали, что Сергей Семак в курсе, как распоряжаться шикарным по меркам РПЛ составом, а новички пришлись ко двору. Никто не знает, как проявят себя Ракицкий, Азмун и Барриос на длительной дистанции, но на короткий забег весной их должно хватить точно, смена обстановки зачастую идет футболистам на пользу, все трое сейчас играют на позитиве от карьерного роста. Речь не только о росте зарплаты, хотя, финансовый фактор тоже не сбрасываем со счетов, но ведь и спортивная составляющая сильна.

Азмун играл в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, но из благодарности к Курбану Бердыеву окопался в «Рубине». Казанцам сейчас не до больших побед, им бы искупить все грехи перед финансовым фейр-плей. Сердар же уехал бороться за чемпионство и играть в еврокубках. Для Вильмара Барриоса «Зенит» - первый европейский клуб, это новая глава в его карьере, все южноамериканские заслуги стерты, сейчас нужно пахать и делать себе имя с нуля. Что касается Ракицкого, то он перебрался в более сильный чемпионат, где для него все внове. УПЛ переживает не лучшие времена, а в РПЛ Ярослав не позволит себе играть в полноги. 

Сергей Семак зимой получил в свое распоряжение мощнейшую центральную ось, Ракицкий, Барриос и Азмун запросто могут стать лучшим защитником, полузащитником и форвардом весенней части сезона в чемпионате России. Сердар забивает, пока Дзюба не в форме, рядом с работоспособным Барриосом раскрывается Оздоев, которого вроде бы уже списали со счетов, а Ивановичу комфортно рядом с Ракицким. У «Зенита» мощнейший кадровый потенциал, просто взгляните на скамейку в матче против «Урала»: Анюков, Набиуллин, Маммана, Нету, Нобоа, Краневиттер, Эрнани, Шатов, Ригони, Заболотный. У «Зенита» два состава из квалифицированных игроков, так что даже игра на два фронта не меняет расклад: в распоряжении Сергея Семака сильнейшая и с немалым отрывом команда в России.

Пороки конкурентов

А в это время каждый из четырех клубов, расположившихся непосредственно под «Зенитом» в турнирной таблице, имеет проблемы, которые питерцам неведомы.

«Краснодар». Четыре футболиста основного состава с истекающими летом контрактами (Каборе, Ари, Перейра и Петров), отсутствие стабильного центрфорварда. Немолодой уже Ари часто пропускает матчи из-за травм, а Игнатьев сейчас выведен из основного состава. Официальная причина – Иван не в форме, но ходят слухи, что он отказался продлевать контракт с «быками» и попал под воспитательное воздействие. Как бы то ни было, кадровая ситуация в матче со «Спартаком» была близкой к патовой: в запасе оказалось только четыре полевых игрока. А может стать еще хуже.

ЦСКА. Команда у Виктора Ганчаренко интересная, но пока незавершенная. Армейцы могут выиграть у кого угодно, но и проиграть всякому. Понятно, что «красно-синие» улучшат свою игру, но трудно представить сегодняшний ЦСКА, побеждающий в десяти матчах подряд, как несколько лет назад, когда команда Слуцкого выскочила из-за спин конкурентов и взяла титул. ЦСКА не претендент на первую строчку, ведь чтобы отыграть 7 очков за 12 туров, нужно обладать не только страстью, но и закаленным характером, которым козыряли братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум. Сейчас армейцы молодые, прыткие, но не такие мудрые и уверенные в себе.

«Спартак». В матче с «Краснодаром» «Спартак» выступил, пожалуй, даже выше уровня ожиданий. Смело, в атаку, иногда несколько авантюрно, в общем, как и обещал Олег Кононов. Но в матче с «Краснодаром» футбол был обоюдоострым, а как «красно-белые» проявят себя против «автобусов»? Удастся ли сделать атакующий футбол фундаментальным орудием и средством достижения результата на постоянной основе? Вопросов пока больше, чем ответов. «Спартак» пока только строится, и болельщикам нужно готовиться к чередованию удачных и неудачных матчей. Любая нестабильность – не лучший спутник претендента на чемпионство.

«Локомотив». По мощи стартового сочетания «Локомотив», возможно, ближе всех к «Зениту», но у железнодорожников нет поставленной игры в атаке, хотя и есть сильные исполнители, умеющие решать трудные задачки индивидуально. У «Локо» даже в чемпионском сезоне не было уверенности в победе в каждом конкретном матче, но за счет настроя, стандартов и удачи «красно-зеленые» выжимали победы. Но если глобально, некоторые методы Семина действительно устарели, чаще всего «Локо» делают больно из-за его недостаточной гибкости.  

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   158 / 886
вчера в 21:09
Чтобы стать чемпионом ЧР не надо играть хорошо. Надо, чтобы соперники играли неудачно.
Т34
Т34 ответил МапС
   22 / 886
вчера в 20:11
Для начала Спартак Зеню отдрючит, а потом посмотрим.
А чего там смотреть, потом коней поимеет.
112910415
112910415
   69 / 886
вчера в 17:25
журналисты с удовольствием создают полемические тексты ( это же хайп! ), а после с удовольствием же признают, что поспешили с выводами ( это опять хайп! )...
мы же взахлёб комментируем и то, и это ( снова это же слово )...
ИМХО : в данное время лучше всех играют Краснодар и Спартак ! а чем дело кончится - Бог весть.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   219 / 886
вчера в 16:29
Если не мы,то пусть лучше Краснодар!
1 команда
1 команда
   83 / 886
вчера в 16:21
Пупсики зависли в 90-х и не видят реальности.
Alladins
Alladins ответил LOpp
   44 / 886
вчера в 16:20
у Спартака нет конкурентов в борьбе за чемпионство
Конкурент спартака Рапид тоже выбыл из еврокубков.
Egorium
Egorium
   76 / 886
вчера в 16:19
Зенит так и остался самым сильным клубом России, достаточно посмотреть на таблицу чемпионата и результаты выступлений в еврокубках, да в таблицу рейтинга команд УЕФА тоже нужно посмотреть, особенно свиньям, про которых в Европе стали забывать, а помнили, в основном, по 7-0.
LOpp
LOpp
   5 / 886
вчера в 16:13
у Спартака нет конкурентов в борьбе за чемпионство
МапС
МапС
   136 / 886
вчера в 16:04
Для начала Спартак Зеню отдрючит, а потом посмотрим.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   226 / 886
вчера в 15:59
У Краснодара одна большая слабость, под их тактику не хватает двух-трех классных исполнителей.
valt134
valt134
   323 / 886
вчера в 15:59
По всему видно, что статейка заказная. Автор явно топит за Зенит. У Краснодара все шансы уделать газовый проект. Борьба впереди. Не надо делить шкуру неубитого медведя.
drive45
drive45
   553 / 886
вчера в 15:27
Побороться с Краснодаром Зениту придется, а вот других претендентов на чемпионства нет, разрыв очень большой да и состав послабей.
spartach n1
spartach n1 ответил Roger Young
   20 / 886
вчера в 15:13
Видимо друзья этого парня ;) https://www.youtube.com/watch?v=drfXBNAghv0
Старый видос про дзюбу,еле узнал его ))
Roger Young
Roger Young ответил spartach n1
   258 / 886
вчера в 15:11
Видимо друзья этого парня ;)

Roger Young
Roger Young
   258 / 886
вчера в 15:10
Статья хорошая, если рассматривать российскую лигу как реальный чемпионат без договорняков.
nubom
nubom
вчера в 15:09
За все время работы Семака в "Зените" руководство (вероятно впервые) приобрело игроков с учетом его мнения. Как ни странно - обошлись без Месси. Теперь, в случае провала, Сергею Богдановичу можно пенять только на самого себя.
В новом сезоне от всей души желаю ему успеха в продолжении великих дел, начатых Курбаном Бекиевичем Бердыевым!
spartach n1
spartach n1
   20 / 886
вчера в 15:03
МКС
МКС ответил Mauricio Gugelmin
   90 / 886
вчера в 14:56
Чем ты недоволен?! Принято говорить, что ЦСКА строится, а тут о спартаке такое говорят, оправдывая ваши Рапиды и ПАОКи! Вам приятности пишут, а вы ещё жалуетесь! Соккер конебомжский? Ну удачи на неконебомжских ресурсах. =)
Слушай, дарагой.

С ресурса ты ара порывался уходить после нового года

Я пока подобного не высказывал.

Засим позволю себе заметить, что это ты не держишь мужского слова

Которое сам и дал

И не надо мне угрожать, по ссылке в твоем профиле лекко перейти в твою любимую комнату, и подать жалобу на твои угрозы

Она же Бернар, она же ферарри, она же эмма канцельбоген, она же......
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил МКС
   43 / 886
вчера в 14:51
Чем ты недоволен?! Принято говорить, что ЦСКА строится, а тут о спартаке такое говорят, оправдывая ваши Рапиды и ПАОКи! Вам приятности пишут, а вы ещё жалуетесь! Соккер конебомжский? Ну удачи на неконебомжских ресурсах. =)
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   43 / 886
вчера в 14:50
Ой как рано писать такие статейки....
Аксинья
Аксинья
   99 / 886
вчера в 14:40
С приходом к управлению футболом Газпрома Зенит просто обязан стать чемпионом и взять Кубок Европы, а Оренбург стать серебряным призером и взять Кубок России...
FILL3286
FILL3286
   12 / 886
вчера в 14:25
АХХАХАХАХ
у полудохлого урала выиграли с помощью судьи уже в чемпионы бакланов записали???
снова стыдно за зенит
spartach n1
spartach n1
   20 / 886
вчера в 14:22
Какие у пылесоса могут быть конкуренты в борьбе за пятую почётную строчку ?))
МКС
МКС
   90 / 886
вчера в 14:18
Оказывается, Спартак это команда, которая пока только строится.

Хотя совсем недавно, все тот же автор утверждал, что зенит и цска - это две молодые команды, сумевшие от играть на ноль с самим Спартаком!!!

Как же быстро переобувается автор в зависимости от обстоятельств.

Ну и отрыв в 8 очков, это далеко не принципиально.

Автор видимо несколько подзабыл, что "чемпиону" еще предстоят игры с топ 5 лиги, а судя по недавнему матчу с Уралом, все три состава зенита зависят лишь от одного игрока.
makkie
makkie
   23 / 886
вчера в 14:14
У Зенита уже три года нет конкурентов... за 3-5 места в таблице :)
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   11 / 886
вчера в 13:52
Конкурент один - ЦСКА, а остальные миф, да и только.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 886
вчера в 13:51
началось.... а ведь недавно состав армейцев в ден знаки переводили
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 886
вчера в 13:44
Вот только свиней не надо приплетать в 1 пятерку. Гыгыгы
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   400 / 886
вчера в 13:41
Чемпионат только возобновился...выводы слишком рано делать...
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