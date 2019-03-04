Конкуренты «Зенита» в борьбе за титул. Миф или реальность?

вчера, 13:30

Первый весенний тур сложился наилучшим образом для «Зенита», который мечтает вернуть чемпионский титул в Санкт-Петербург. «Соккер.ру» кажется, что это неизбежно.

Рестарт мечты для «Зенита»

Результаты матчей 18-го тура РПЛ порадовали «Зенит» и его болельщиков, ведь из пятерки команд, которые реально или формально претендуют на титул в нынешнем сезоне, выиграли только санкт-петербуржцы, а все остальные потеряли очки. «Сине-бело-голубые» сыграли первыми из лидирующего пула, их матч против «Урала» начался в субботу, в 11:30 по московскому времени и принес «Зениту» три очка. Снова, как и в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче», проявили себя с наилучшей стороны экс-игроки «Рубина»: Магомед Оздоев удачно взмахнул ногой и записал на свой счет результативную передачу, а Сердар Азмун забил единственный гол в матче, который прошел с преимуществом лидеров чемпионата.

Одержав важную победу, «Зенит» начал получать подарок за подарком от конкурентов. Сначала ЦСКА плохо сыграл против тульского «Арсенала» в Грозном, лидеры подвели, а молодежь скисла под давлением «оружейников», в итоге, армейцы пропустили в начале и в концовке второго тайма, причем победный гол записал на свой счет агент «Зенита» в Туле Лука Джорджевич, выступающий за «Арсенал» на правах аренды. Следом «Локомотив» играл против «Крыльев Советов» и тоже пропустил дважды, правда, действующие чемпионы и забили в ворота волжан два мяча, однако это тоже потеря очков, отдалившая железнодорожников от защиты титула на расстояние восьми очков.

В пользу «Зенита» сыграли и «Краснодар» со «Спартаком» в воскресенье. Главный преследователь «сине-бело-голубых» пропустил первым, но потом забил в ворота принципиального соперника питерцев, и хотя во втором тайме обе команды играли на победу, счет на табло не изменился – 1:1. Итак, теперь «Зенит» опережает «Краснодар» на 3 очка, ЦСКА – на 7, «Спартак» и «Локомотив» - на 8. Еще один такой тур - и чемпионскую гонку в РПЛ можно будет закрывать. К этому немало предпосылок, ведь «Зенит» может позволить себе то, чего нет у других, а все его преследователи (или те, кто мнит себя преследователями) имеют тайные или явные пороки.

Сила «Зенита»

Матчи против «Фенербахче» и «Урала» показали, что Сергей Семак в курсе, как распоряжаться шикарным по меркам РПЛ составом, а новички пришлись ко двору. Никто не знает, как проявят себя Ракицкий, Азмун и Барриос на длительной дистанции, но на короткий забег весной их должно хватить точно, смена обстановки зачастую идет футболистам на пользу, все трое сейчас играют на позитиве от карьерного роста. Речь не только о росте зарплаты, хотя, финансовый фактор тоже не сбрасываем со счетов, но ведь и спортивная составляющая сильна.

Азмун играл в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, но из благодарности к Курбану Бердыеву окопался в «Рубине». Казанцам сейчас не до больших побед, им бы искупить все грехи перед финансовым фейр-плей. Сердар же уехал бороться за чемпионство и играть в еврокубках. Для Вильмара Барриоса «Зенит» - первый европейский клуб, это новая глава в его карьере, все южноамериканские заслуги стерты, сейчас нужно пахать и делать себе имя с нуля. Что касается Ракицкого, то он перебрался в более сильный чемпионат, где для него все внове. УПЛ переживает не лучшие времена, а в РПЛ Ярослав не позволит себе играть в полноги.

Сергей Семак зимой получил в свое распоряжение мощнейшую центральную ось, Ракицкий, Барриос и Азмун запросто могут стать лучшим защитником, полузащитником и форвардом весенней части сезона в чемпионате России. Сердар забивает, пока Дзюба не в форме, рядом с работоспособным Барриосом раскрывается Оздоев, которого вроде бы уже списали со счетов, а Ивановичу комфортно рядом с Ракицким. У «Зенита» мощнейший кадровый потенциал, просто взгляните на скамейку в матче против «Урала»: Анюков, Набиуллин, Маммана, Нету, Нобоа, Краневиттер, Эрнани, Шатов, Ригони, Заболотный. У «Зенита» два состава из квалифицированных игроков, так что даже игра на два фронта не меняет расклад: в распоряжении Сергея Семака сильнейшая и с немалым отрывом команда в России.

Пороки конкурентов

А в это время каждый из четырех клубов, расположившихся непосредственно под «Зенитом» в турнирной таблице, имеет проблемы, которые питерцам неведомы.

«Краснодар». Четыре футболиста основного состава с истекающими летом контрактами (Каборе, Ари, Перейра и Петров), отсутствие стабильного центрфорварда. Немолодой уже Ари часто пропускает матчи из-за травм, а Игнатьев сейчас выведен из основного состава. Официальная причина – Иван не в форме, но ходят слухи, что он отказался продлевать контракт с «быками» и попал под воспитательное воздействие. Как бы то ни было, кадровая ситуация в матче со «Спартаком» была близкой к патовой: в запасе оказалось только четыре полевых игрока. А может стать еще хуже.

ЦСКА . Команда у Виктора Ганчаренко интересная, но пока незавершенная. Армейцы могут выиграть у кого угодно, но и проиграть всякому. Понятно, что «красно-синие» улучшат свою игру, но трудно представить сегодняшний ЦСКА , побеждающий в десяти матчах подряд, как несколько лет назад, когда команда Слуцкого выскочила из-за спин конкурентов и взяла титул. ЦСКА не претендент на первую строчку, ведь чтобы отыграть 7 очков за 12 туров, нужно обладать не только страстью, но и закаленным характером, которым козыряли братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум. Сейчас армейцы молодые, прыткие, но не такие мудрые и уверенные в себе.

«Спартак». В матче с «Краснодаром» «Спартак» выступил, пожалуй, даже выше уровня ожиданий. Смело, в атаку, иногда несколько авантюрно, в общем, как и обещал Олег Кононов. Но в матче с «Краснодаром» футбол был обоюдоострым, а как «красно-белые» проявят себя против «автобусов»? Удастся ли сделать атакующий футбол фундаментальным орудием и средством достижения результата на постоянной основе? Вопросов пока больше, чем ответов. «Спартак» пока только строится, и болельщикам нужно готовиться к чередованию удачных и неудачных матчей. Любая нестабильность – не лучший спутник претендента на чемпионство.

«Локомотив». По мощи стартового сочетания «Локомотив», возможно, ближе всех к «Зениту», но у железнодорожников нет поставленной игры в атаке, хотя и есть сильные исполнители, умеющие решать трудные задачки индивидуально. У «Локо» даже в чемпионском сезоне не было уверенности в победе в каждом конкретном матче, но за счет настроя, стандартов и удачи «красно-зеленые» выжимали победы. Но если глобально, некоторые методы Семина действительно устарели, чаще всего «Локо» делают больно из-за его недостаточной гибкости.