Сульшер: «Мы не собираемся сдаваться без боя»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ . Первая встреча закончилась в пользу парижан.

Несмотря на результат первой встречи, мы не собираемся сдаваться без борьбы.

Хотим насладиться ответной игрой. Мы знаем, что играть на выезде сложно, ПСЖ отлично сыграл на «Олд Траффорд», поэтому нашим игрокам будет непросто.

Наша тактика на матч? Мы бы предпочли выиграть со счетом 4-2, чем пытаться получить 2-0.