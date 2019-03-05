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Сульшер: «Мы не собираемся сдаваться без боя»

вчера, 10:51
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Первая встреча закончилась в пользу парижан.

Несмотря на результат первой встречи, мы не собираемся сдаваться без борьбы. 

Хотим насладиться ответной игрой. Мы знаем, что играть на выезде сложно, ПСЖ отлично сыграл на «Олд Траффорд», поэтому нашим игрокам будет непросто. 

Наша тактика на матч? Мы бы предпочли выиграть со счетом 4-2, чем пытаться получить 2-0. 

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил particular
   332 / 933
вчера в 18:08
Тогда придётся повторить успех битв при Азенкуре (1415г.) и Креси (1346г.)..:)) И тогда и сейчас, - сложно, но можно... Нужно!..:))
Раз ты уже вспомнил историю, то в Кресси, Пуатье и Азенкуре, англичане победили за счет длинного английского лука, но сейчас у МЮ как раз недокомплект этих самых лучников, одних Лукаку и Рэшфорда может не хватить.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   332 / 933
вчера в 17:45
Ну может МЮ сыграет в атаку, хотя даже при ОГС, МЮ против сильных соперников предпочитало играть осторожно, но теперь им действительно терять нечего.
Soularity
Soularity
вчера в 14:04
ОГС говорит о борьбе, а Маур плакался бы и искал виновных, травмы, нет новых игроков...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   300 / 933
вчера в 12:09
Не получится и поэтому не надо напрягаться. Лучше сосредоточиться на АПЛ и занять 3-4 место, а в следующем сезоне попытаться выиграть ЛЧ.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   95 / 933
вчера в 11:21
Удачи ПСЖ! За МЮ болеют самые неадекватные глоры на Соккере - Виталик, юдин дуда, энивей
particular
particular
   7 / 933
вчера в 11:03
Тогда придётся повторить успех битв при Азенкуре (1415г.) и Креси (1346г.)..:))
И тогда и сейчас, - сложно, но можно... Нужно!..:))
kotmyshka
kotmyshka
   180 / 933
вчера в 10:56
Хорошей игры обеим командам!
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