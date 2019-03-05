Хендерсон: «Если бы мы забили „Эвертону“, люди бы похвалили нашу игру»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался по поводу критики, которой подверглись «красные» после ничейной игры с «Эвертоном» (0:0) в матче 29-го тура АПЛ .

Говорить об этом не очень правильно, мы должны отвечать на поле. Для этого у нас впереди есть ещё много матчей, так что всё в наших руках.

В футболе многое зависит от психологии. Безусловно, талант имеет значение, и у нас его более чем предостаточно, но на чём нам нужно сделать больший акцент в оставшихся 9 матчах и Лиге чемпионов, так это на психологии. Мы можем достичь того, чего мы хотим. Мы просто должны доказать это на поле.

Чего нам не хватало в матче с «Эвертоном»? Голов. Мы создали достаточно моментов для победы, и если бы мы забили один или два мяча, это было бы идеальное выступление. Все сказали бы: «Хорошая выездная игра в дерби». Но когда вы не забиваете, люди начинают анализировать это иначе.