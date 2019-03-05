ГлавнаяНовости

Хендерсон: «Если бы мы забили „Эвертону“, люди бы похвалили нашу игру»

вчера, 07:25
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался по поводу критики, которой подверглись «красные» после ничейной игры с «Эвертоном» (0:0) в матче 29-го тура АПЛ.

Говорить об этом не очень правильно, мы должны отвечать на поле. Для этого у нас впереди есть ещё много матчей, так что всё в наших руках.

В футболе многое зависит от психологии. Безусловно, талант имеет значение, и у нас его более чем предостаточно, но на чём нам нужно сделать больший акцент в оставшихся 9 матчах и Лиге чемпионов, так это на психологии. Мы можем достичь того, чего мы хотим. Мы просто должны доказать это на поле.

Чего нам не хватало в матче с «Эвертоном»? Голов. Мы создали достаточно моментов для победы, и если бы мы забили один или два мяча, это было бы идеальное выступление. Все сказали бы: «Хорошая выездная игра в дерби». Но когда вы не забиваете, люди начинают анализировать это иначе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гуллит: «Для „Аякса“ это был самый лёгкий матч сезона. Вот, что хуже всего»
Сегодня, 07:56 Комментарии3
Гуллит: «Зидану хватило ума покинуть „Реал“ вместе с Роналду»
Сегодня, 07:31 Комментарии6
Бутрагеньо: «Худший из возможных сценариев стал реальностью»
Сегодня, 06:41 Комментарии5
Ройс: «Мы создали так много моментов, но Льорис провёл исключительный матч»
Сегодня, 06:18 Комментарии4
Васкес: «Мы не можем объяснить произошедшее за последнюю неделю»
Сегодня, 05:57 Комментарии6
Кейн: «В таких матчах всегда тяжело: не знаешь, атаковать или защищаться»
Сегодня, 05:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 933
вчера в 08:51
Уж очень быстро растаял очковый запас, перегорели ребятки лидируя.
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 08:46
Изначально знал, что колбасня не тянет на чемпионство, теперь МС свой шанс не упустит.
ДСА
ДСА
   151 / 933
вчера в 08:21
Силы игроков не безграничны.
Василий 50
Василий 50
   286 / 933
вчера в 08:10
Люди всегда хвалят победителей.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   292 / 933
вчера в 07:53
А он знает поговорку про бабку у которой если бы что то было, то она была бы дедом?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100