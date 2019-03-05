Фердинанд: «Фодену нужна практика. Санчо ушёл и теперь стоит £ 100 млн»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд убеждён в том, что 18-летнему хавбеку «Манчестер Сити» Филу Фодену требуется больше игровой практики.

У Фодена огромный потенциал, но всё же ему необходимо игровое время. В «Манчестер Сити» он этого не получит. То же самое было с Джейдоном Санчо, и поэтому он ушёл. Ему требовалась регулярная игровая практика, и он решил перейти в дортмундскую «Боруссию». И, по правде говоря, это решение себя полностью оправдало – теперь он стоит более 100 млн фунтов.

Даже если кто-то из полузащиты «Сити» получает травму перед большой игрой, я не вижу, чтобы Фоден был среди первых кандидатов на замену. Например, когда не играл Давид Сильва, вместо него выходил Гюндоган или Бернарду Силва.

Нет сомнений в том, что Фоден будет прогрессировать, тренируясь в такой команде, но придёт время, когда он решит, что ему пора играть в основе. Надеюсь, он получит эту возможность в «Ман Сити», потому что это будет хорошо для английского футбола, но что-то должно измениться.