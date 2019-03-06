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«Локомотив» сыграет против «Ростова» в полуфинале Кубка России

вчера, 21:49

Сегодня определились еще два участника полуфинальных матчей Кубка России.

«Локомотив» сыграет против «Ростова» (матчи состоятся 3 апреля и 15 мая). Вторую пару составят «Арсенал» и победитель противостояния «Урала» и «Спартака».

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz ответил 13 RUS
   114 / 981
сегодня в 00:25
Неужели у динамо и туляков хуже газон чем в казани?
В Казани туркмен.
13 RUS
13 RUS
   192 / 981
вчера в 23:27
Неужели у динамо и туляков хуже газон чем в казани?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   106 / 981
вчера в 23:15
Хороший будет полуфинал. Пусть победит сильнейший!
time out
time out
   26 / 981
вчера в 23:06
Локомотив и Ростов играют в полуфинале, а зенит где? За зенит стыдно!
Никколо Макиавелли
Никколо Макиавелли ответил FILL3286
   347 / 981
вчера в 22:52
Дырофеев сыграет против Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорватии(
drive45
drive45 ответил 1-й парень
   575 / 981
вчера в 22:49
Локомотив выдавит ростов, нечего пердивщикам позорить страну, одних хватает.
Вообще то Локомотивы собирают в Ростовской области поэтому справиться с ним не представляет никакого труда. Ждите результата в кубке для Ростова , для Локомотива в борьбе за пятерку в чемпионате.
Abverin
Abverin
   68 / 981
вчера в 22:44
И Ростов и свиньи только позорят кубок ФНЛ.
particular
particular
   7 / 981
вчера в 22:25
Традиционно буду болеть не за фаворита...
Ростов самобытен и не избалован... Фарта ему и выхода в финал...
Так будет справедливо...
15511551
15511551
   486 / 981
вчера в 22:19
Своим выступлением в евро кубках Ростов больше заслуживает Кубок России.
Болеем за Ростов.
РОСТОВ СИЛА
РОСТОВ СИЛА
   921 / 981
вчера в 22:18
Очень хороший соперник. В этом году в Кубке России, все сильные команды. Будет интересно.
Аксинья
Аксинья ответил Питермен
   63 / 981
вчера в 22:14
Удачи Локомотиву против колхозного ростова!
Да...Локомотив это не Зенит - заруба будет знатная...
FILL3286
FILL3286
   11 / 981
вчера в 22:13
а зенит сыграет в дворовой лиге европы в полуфинале с дандолком((((((
pavkur
pavkur ответил ДАША Д
   269 / 981
вчера в 22:09
Вполне интересные пары в полуфинале вырисовываются.
Особенно интересной будет Урал-Арсенал.
1-й парень
1-й парень
   231 / 981
вчера в 22:07
Локомотив выдавит ростов, нечего пердивщикам позорить страну, одних хватает.
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 981
вчера в 22:02
Вполне интересные пары в полуфинале вырисовываются.
Питермен
Питермен
   84 / 981
вчера в 22:01
Удачи Локомотиву против колхозного ростова!
Палыч82
Палыч82 ответил Felipe Rivera CVBP
   290 / 981
вчера в 22:00
Ростову пора ещё раз выиграть Кубок России.
Ростов несомненно заслуживает. Но команде придется тяжко с решением этой задачи, так как к Семину кубки липнут не только на кухне,)
Аксинья
Аксинья
   63 / 981
вчера в 22:00
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
       49 / 981
    вчера в 21:53
    Ростову пора ещё раз выиграть Кубок России.
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