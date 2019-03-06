«Локомотив» сыграет против «Ростова» в полуфинале Кубка России

Сегодня определились еще два участника полуфинальных матчей Кубка России.
«Локомотив» сыграет против «Ростова» (матчи состоятся 3 апреля и 15 мая). Вторую пару составят «Арсенал» и победитель противостояния «Урала» и «Спартака».
Сегодня определились еще два участника полуфинальных матчей Кубка России.
«Локомотив» сыграет против «Ростова» (матчи состоятся 3 апреля и 15 мая). Вторую пару составят «Арсенал» и победитель противостояния «Урала» и «Спартака».
Ростов самобытен и не избалован... Фарта ему и выхода в финал...
Так будет справедливо...
Ростов самобытен и не избалован... Фарта ему и выхода в финал...
Так будет справедливо...
Болеем за Ростов.
Болеем за Ростов.