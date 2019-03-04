«Арсенал» сыграет против «Оренбурга» в Химках, матч обслужит Еськов

вчера, 11:44

Пресс-служба «Оренбурга» подтвердила информацию о том, что поединок против «Арсенала» состоится в Химках.

Игру 1/4 финала Кубка России обсужит Алексей Еськов. Встреча пройдет 6 марта в 19:00 по московскому времени.