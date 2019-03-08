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Хюттер: «„Интер“ фаворит, но нам хватит и боевой ничьей»

вчера, 05:55
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)0 : 0Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер подвёл итоги первого домашнего матча с «Интером» (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Если тщательно проанализировать этот матч, я могу сказать, что самое главное – это то, что мы не пропустили. Мы хотели забить, но не смогли этого сделать. «Интер» начал встречу лучше, а нам не хватало смелости. Но после перерыва кое-что изменилось, и всё стало намного лучше.

Ещё мне кажется, что на Халлере должны были дать пенальти, а у Мартина Хинтереггера был отличный выход один на один с Хандановичем.

Результат этого матча полностью сохраняет интригу. Мы можем выйти в четвертьфинал даже с боевой ничьей. «Интеру» же необходимо побеждать на своём стадионе, и они являются фаворитами. Однако второй тайм показал, что мы находимся на одном уровне с соперником, и мы отправимся в Милан с уверенностью в себе.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:51
Интер скорее всего уже споткнулся.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   8 / 1052
вчера в 13:48
Время покажет.
kotmyshka
kotmyshka
   213 / 1052
вчера в 10:08
У Айнтрахта есть неплохие шансы
Bayern Best
Bayern Best
   124 / 1052
вчера в 09:38
Такой Интер должны проходить.
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1052
вчера в 07:04
Айнтрахт вполне может победить в Милане
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