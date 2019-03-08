Хюттер: «„Интер“ фаворит, но нам хватит и боевой ничьей»

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер подвёл итоги первого домашнего матча с «Интером» (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Если тщательно проанализировать этот матч, я могу сказать, что самое главное – это то, что мы не пропустили. Мы хотели забить, но не смогли этого сделать. «Интер» начал встречу лучше, а нам не хватало смелости. Но после перерыва кое-что изменилось, и всё стало намного лучше.

Ещё мне кажется, что на Халлере должны были дать пенальти, а у Мартина Хинтереггера был отличный выход один на один с Хандановичем.

Результат этого матча полностью сохраняет интригу. Мы можем выйти в четвертьфинал даже с боевой ничьей. «Интеру» же необходимо побеждать на своём стадионе, и они являются фаворитами. Однако второй тайм показал, что мы находимся на одном уровне с соперником, и мы отправимся в Милан с уверенностью в себе.