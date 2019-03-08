ГлавнаяНовости

Сарри: «Чтобы выступать на высочайшем уровне, игроку нужно расти до 22 лет»

вчера, 05:37
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Наставник «Челси» Маурицио Сарри после победы над киевским «Динамо» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы объяснил, почему не выпустил в старте полузащитника Каллума Хадсона-Одои. На 78-й минуте встречи 18-летний англичанин заменил Виллиана и через 12 минут стал автором третьего гола в ворота киевлян.

Каллуму не нужно ничего делать, чтобы убедить меня в чём-то. Он великолепный футболист, но у меня есть чёткая позиция по этому поводу. В 18 лет игрок ещё не готов к тому, чтобы выступать на высочайшем уровне. Ему необходимо расти до 22–23 лет. Ему необходимо совершенствоваться без давления со стороны прессы, болельщиков и клуба. Тем не менее, я рассматриваю его кандидатуру на каждый матч.

Находиться под таким давлением в 18 лет очень опасно, поскольку ты можешь потерять ориентиры. В 18 лет главной задачей игрока является постоянное совершенствование с тактической, психологической и физической точек зрения. Именно поэтому я не люблю говорить о сложившейся ситуации.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эмери: «Матч с „Манчестер Юнайтед“ будет очень трудным»
Сегодня, 06:28 Комментарии0
Онана: «Конечно, „Лион“ может пройти „Барселону“»
Сегодня, 06:01 Комментарии1
Гвардиола: «„Сити“ очень прогрессирует, но до „Барселоны“ всё ещё далеко»
Сегодня, 05:37 Комментарии0
Энрике: «В первом сезоне в „Барселоне“ у меня были проблемы с Месси»
Сегодня, 05:08 Комментарии3
Тренер «Вальядолида»: «Худшее время для встречи с „Реалом“»
Сегодня, 04:47 Комментарии2
Жоржиньо: «Я не считаю себя любимчиком Сарри»
Сегодня, 04:19 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:55
Сарри лишь отчасти прав, чтобы парень не зазвездился раньше времени.
obana777
obana777
   225 / 1052
вчера в 12:31
Чем больше доверия молодому игроку, тем больше можно ожидать от него прогресса. А расти игрок должен всегда, независимо от возраста. Остановился рост - прощай футбол!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   235 / 1052
вчера в 10:14
Можно расти и до 30-ти лет и завоевывать по 5-ть ЗМ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100