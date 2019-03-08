Сарри: «Чтобы выступать на высочайшем уровне, игроку нужно расти до 22 лет»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри после победы над киевским «Динамо» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы объяснил, почему не выпустил в старте полузащитника Каллума Хадсона-Одои. На 78-й минуте встречи 18-летний англичанин заменил Виллиана и через 12 минут стал автором третьего гола в ворота киевлян.

Каллуму не нужно ничего делать, чтобы убедить меня в чём-то. Он великолепный футболист, но у меня есть чёткая позиция по этому поводу. В 18 лет игрок ещё не готов к тому, чтобы выступать на высочайшем уровне. Ему необходимо расти до 22–23 лет. Ему необходимо совершенствоваться без давления со стороны прессы, болельщиков и клуба. Тем не менее, я рассматриваю его кандидатуру на каждый матч.

Находиться под таким давлением в 18 лет очень опасно, поскольку ты можешь потерять ориентиры. В 18 лет главной задачей игрока является постоянное совершенствование с тактической, психологической и физической точек зрения. Именно поэтому я не люблю говорить о сложившейся ситуации.