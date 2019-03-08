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Веденеев: «Тренерский штаб „Зенита“ переоценил возможности многих игроков»

вчера, 08:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев подвел итоги выездного матча «Зенита» против «Вильярреала» (1:3) в 1/8 финала Лиги Европы.

Наша пресса после дуэли с «Фенербахче» и победы под «Уралом» принялась трубить, как многообещающе выглядит «Зенит». Эти ожидания шли, вероятно, именно отсюда. Забыли, что это были за соперники. К сожалению, «Зенит» сыграл вчера неудачно не только по счету, но и по игре. На мой взгляд, тренерский штаб нашей команды переоценил возможности многих игроков и недооценил возможности «Вильярреала» как представителя испанского футбола.

Игра показала, что техническая оснащенность соперника, тактическая подготовка - на высочайшем уровне. Кажется, лишь однажды в концовке один футболист испанского клуба ошибся при приеме мяча. Мяч у них был как намагниченный, передачи шли с правильной силой на любое расстояние, по любой траектории. Кроме того, наши тренеры ошиблись с составом.

Тренерский штаб «Зенита» при выборе состава, похоже, исходил из того, что команда будет атаковать большую часть времени. Ставка была сделана на атаки вообще и фланговые проходы в частности. Предполагалось, что «Зенит» будет владеть мячом, а Кузяев и Смольников своими подключениями поддерживать нападающих. Увы, так было только в первые десять минут, когда не осталось сомнений, что в преддверии матча с испанцами наша команда работала на тренировках над организацией игры в атаке.

Шансы на реванш есть, но они очень малы. Вдруг наш тренерский штаб угадает с составом, тактикой. Но в этом матче всё мимо пролетело.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:36
Наши тренеры постоянно то недооцевают то наоборот переоценивают
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   513 / 1052
вчера в 15:36
А Вильяреал походу где-то услышал стишок Дзагоева и принял его как руководство к действию
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1052
вчера в 15:18
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продлил свою безголевую серию, которая с учетом только основного времени на данный момент насчитывает 1011 минут, сообщает "Советский спорт".
В последний раз Дзюба забивал 25 октября 2018 года в игре третьего тура группового этапа Лиги Европы против французского "Бордо" (2:1).
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Срочно нужен новый Халк!!!
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   15 / 1052
вчера в 14:27
На второй тайм Зениту не хватило дыхалки. Надо приручать играть наши команды как в Европе 2 раза в неделю. Слабый у нас чемпионат, если лидер еле ноги носит против европейских клубов.
Честно сказать я не понял тактику тренерского штаба! Игра дома! А с первых минут игра в обороне!
time out
time out
   42 / 1052
вчера в 14:16
Возможности некоторых игроков переоценены. Пора их менять. Зенит спасут только новые трансферы и обязательно нужны опытные поигравшие много лет в Европе дорогостоящие игроки. Необстрелянная молодежь с 28-32 летним возрастом не оправдывает той цены, которую ей платят.
PiterGrad
PiterGrad
   533 / 1052
вчера в 12:59
Они внятно со своей половины то выйти вчера не могли....Работу тренера вчера не было видно,не идей ,не тактики..просто на отбой кидали. Позорище!!!
mangoх12
mangoх12
   34 / 1052
вчера в 12:12
у семака вскружилась голова хотя турков еле еле прошли уже на последних минутах
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   8 / 1052
вчера в 11:38
Уподобились свиньям, короче!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 1052
вчера в 11:12
Что за чушь? Он переоценил свои возможности в первую очередь.

Если игрокам внятно не объяснить, чего от них хотят на поле, получается именно то, что получается.

Физрук Сережа вообще раз от раза считает, что полузащита - это лишний компонент.

Если уж в команде есть два приличных разрушителя и более-менее приличная оборона, нападающий, умеющий играть на контратаках (Азмун), то играй от обороны, строго и тупо, и жди шансов. Но нет, физруков этому в "Уфе" не учат.

Жаль, когда были тренерские курсы, он с кем-то в телефоне переписывался.
dbr123
dbr123
   1006 / 1052
вчера в 11:04
Зенит команда паразит...игроки просто зажрались не хотят и главное не умеют играть в футбол как в европах...а тренера любого можно купить только толку НОЛЬ !
grazie100
grazie100
   682 / 1052
вчера в 10:59
Кто тренер по физ. подготовке ,он бездельник и нулевик.Гнать его в шею , он проходимец !!!Как готовы игроки -позор !!! Ведь этому человеку платят большие деньги !!!??????
grazie100
grazie100
   682 / 1052
вчера в 10:53
Семак авантюрист , не смог настроить команду к игре и должен уйти 100%%% . К чему готовил игроков тренер неизвестнл , но ни в атаке, ни в защите не был готов что-то изменить по ходу матча .Просто колхоз.Где Набоа ?Уберите с поля Мака навсегда, Смольникова посадите на лавку, он часто всех выводит из себя и кроме мата ничего не заслуживает своей беготнёй.Разочарование полное ,так играть безалаберно могут только дворовые команды , когда на кону ящик пива.
mihaluch
mihaluch
   131 / 1052
вчера в 10:53
Пока Фурсенко - блаженный будет президентом клуба, "Зениту удачи не видать.
Союзник противников
Союзник противников
   116 / 1052
вчера в 10:48
В "Зените" переоценивают :
-Газпром,в лице группен-руководителя Миллера;
-руководство клубом,назначенное Миллером;
-тренерский штаб,назначенный руководителями,назначенными Миллером;
-игроков,купленных Миллером,
-собственные амбиции,вскормленные Миллером.
Единственное,что недооценивают-соперников,ибо всегда при поражениях -" мы проиграли сами себе".
Garrincha58
Garrincha58
   456 / 1052
вчера в 10:44
Всё очень просто Семак слабый тренер поэтому не видит очевидное как можно играть без фланговых защитников без диспетчера без опорника и со слабым вратарём в Зените сейчас один игрок это Азмун остальных просто можно смело отправить вместе с Семаком в Уфу
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   6 / 1052
вчера в 10:24
Наши команды?)...у вас полсостава не наших игроков...
tuman960
tuman960
   190 / 1052
вчера в 10:18
Вся философия семаковского Зенита бей подальше и надейся на ошибки соперника(вратарь уже забыл когда рукой отправлял мяч в поле)!!Эта философия не победителя,а проигравшего!!!Вот и результат,а такая игра идёт уже с начала сезона!!!Давно пора делать выводы,а не надеяться на авось!!!!!!
viv
viv
   45 / 1052
вчера в 10:13
18-ая команда Ла Лиги перебегала пока первую нашу команду РПЛ...вот и все что нужно знать об этом матче..
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Литейный 4
   159 / 1052
вчера в 10:03
На второй тайм Зениту не хватило дыхалки. Надо приручать играть наши команды как в Европе 2 раза в неделю. Слабый у нас чемпионат, если лидер еле ноги носит против европейских клубов.
Лидером скоро станет Краснодар
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   32 / 1052
вчера в 10:02
Практически все это же я могу сказать про игру Тула - ЦСКА
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 1052
вчера в 09:58
Бесконечные пасы назад и поперёк поля...отсутствие внятной стратегии....надежда лишь на маловариативные атаки с попытками Азмуна убежать...неумелые несыгранные действия в обороне...минимум подборов и перехватов - как следствие ужасной физической формы...бесчисленные аппеляции к судье - как следствие множества проигранных единоборств....
В итоге - то что имеем !!!!!!
Ни игры - ни результата....
Раньше хоть один из этих компонентов был спутником Зенита....

Обычно можно найти оправдания "косякам" и неудачам....
Пусть травмы и усталость после тяжкого мундиального сезона - скомкали прошлогоднюю концовку...

Но сейчас... в возобновлении сезона....нехило усилившись.....дома....против Вилья там какого то реала....

Непрофессионализм.....безответственность....и бесхребетность - были спутниками и помощниками команде в этой игре....
Бней Иегуды,Мински,и прочие Утрехты - не закончаться с таким подходом к делу...к работе...очень нехилооплачиваемой работе...

Вышли на свой прогнозируемый бенефис...с тросточкой...не играть а голы отмечать - получите по по полной....почти без вариантов на отыгрыш....

У меня нет оправданий вчерашнему постыдному результату.....
15511551
15511551 ответил Литейный 4
   249 / 1052
вчера в 09:55
На второй тайм Зениту не хватило дыхалки. Надо приручать играть наши команды как в Европе 2 раза в неделю. Слабый у нас чемпионат, если лидер еле ноги носит против европейских клубов.
как же ты прав, только жаль, что тебя никто не услышит(
FROBI
FROBI
   724 / 1052
вчера в 09:46
Много-много слов... Бла-бла-бла, хотя весь этот поток можно заменить одним - ДЕРЕВЬЯ... хоть залей их мюллеровским баблом, не растут )
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Василий 50
   139 / 1052
вчера в 09:45
Семак сходил в штаны по-большому - это нужно назвать именно так.
Ты тоже заметил, как у него памперс к 85 минуте отвис ?
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Литейный 4
   139 / 1052
вчера в 09:45
На второй тайм Зениту не хватило дыхалки. Надо приручать играть наши команды как в Европе 2 раза в неделю. Слабый у нас чемпионат, если лидер еле ноги носит против европейских клубов.
Приручают животных.Ну... Чухонцев тоже можно, наверно. Гыгыгы.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   139 / 1052
вчера в 09:43
А Семака ваши боссы не переоценили ?
311
311
   54 / 1052
вчера в 09:40
У Зенита всегда так. Выиграют там, где просто обязаны выигрывать, и сразу полуфинал ЛЧ, Топ-10 итд. Фурсенко много базарил, создал образ эффективности менеджмента, где он сейчас?)
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1052
вчера в 09:27
На второй тайм Зениту не хватило дыхалки. Надо приручать играть наши команды как в Европе 2 раза в неделю. Слабый у нас чемпионат, если лидер еле ноги носит против европейских клубов.
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1052
вчера в 09:26
Других игроков нету.
Озеров
Озеров
   439 / 1052
вчера в 09:10
Все нормальные люди, писали,

Что кроме удачного приобретения Азмуна, зенит ничего не сделал с командой

Но руководство как обычно читает лишь своих глоров на соккере

Поэтому результат вполне закономерный
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