Веденеев: «Тренерский штаб „Зенита“ переоценил возможности многих игроков»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев подвел итоги выездного матча «Зенита» против «Вильярреала» (1:3) в 1/8 финала Лиги Европы.

Наша пресса после дуэли с «Фенербахче» и победы под «Уралом» принялась трубить, как многообещающе выглядит «Зенит». Эти ожидания шли, вероятно, именно отсюда. Забыли, что это были за соперники. К сожалению, «Зенит» сыграл вчера неудачно не только по счету, но и по игре. На мой взгляд, тренерский штаб нашей команды переоценил возможности многих игроков и недооценил возможности «Вильярреала» как представителя испанского футбола.

Игра показала, что техническая оснащенность соперника, тактическая подготовка - на высочайшем уровне. Кажется, лишь однажды в концовке один футболист испанского клуба ошибся при приеме мяча. Мяч у них был как намагниченный, передачи шли с правильной силой на любое расстояние, по любой траектории. Кроме того, наши тренеры ошиблись с составом.

Тренерский штаб «Зенита» при выборе состава, похоже, исходил из того, что команда будет атаковать большую часть времени. Ставка была сделана на атаки вообще и фланговые проходы в частности. Предполагалось, что «Зенит» будет владеть мячом, а Кузяев и Смольников своими подключениями поддерживать нападающих. Увы, так было только в первые десять минут, когда не осталось сомнений, что в преддверии матча с испанцами наша команда работала на тренировках над организацией игры в атаке.

Шансы на реванш есть, но они очень малы. Вдруг наш тренерский штаб угадает с составом, тактикой. Но в этом матче всё мимо пролетело.