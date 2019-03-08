Веденеев: «Тренерский штаб „Зенита“ переоценил возможности многих игроков»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев подвел итоги выездного матча «Зенита» против «Вильярреала» (1:3) в 1/8 финала Лиги Европы.
Наша пресса после дуэли с «Фенербахче» и победы под «Уралом» принялась трубить, как многообещающе выглядит «Зенит». Эти ожидания шли, вероятно, именно отсюда. Забыли, что это были за соперники. К сожалению, «Зенит» сыграл вчера неудачно не только по счету, но и по игре. На мой взгляд, тренерский штаб нашей команды переоценил возможности многих игроков и недооценил возможности «Вильярреала» как представителя испанского футбола.
Игра показала, что техническая оснащенность соперника, тактическая подготовка - на высочайшем уровне. Кажется, лишь однажды в концовке один футболист испанского клуба ошибся при приеме мяча. Мяч у них был как намагниченный, передачи шли с правильной силой на любое расстояние, по любой траектории. Кроме того, наши тренеры ошиблись с составом.
Тренерский штаб «Зенита» при выборе состава, похоже, исходил из того, что команда будет атаковать большую часть времени. Ставка была сделана на атаки вообще и фланговые проходы в частности. Предполагалось, что «Зенит» будет владеть мячом, а Кузяев и Смольников своими подключениями поддерживать нападающих. Увы, так было только в первые десять минут, когда не осталось сомнений, что в преддверии матча с испанцами наша команда работала на тренировках над организацией игры в атаке.
Шансы на реванш есть, но они очень малы. Вдруг наш тренерский штаб угадает с составом, тактикой. Но в этом матче всё мимо пролетело.
В последний раз Дзюба забивал 25 октября 2018 года в игре третьего тура группового этапа Лиги Европы против французского "Бордо" (2:1).
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Срочно нужен новый Халк!!!
В последний раз Дзюба забивал 25 октября 2018 года в игре третьего тура группового этапа Лиги Европы против французского "Бордо" (2:1).
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Срочно нужен новый Халк!!!
Если игрокам внятно не объяснить, чего от них хотят на поле, получается именно то, что получается.
Физрук Сережа вообще раз от раза считает, что полузащита - это лишний компонент.
Если уж в команде есть два приличных разрушителя и более-менее приличная оборона, нападающий, умеющий играть на контратаках (Азмун), то играй от обороны, строго и тупо, и жди шансов. Но нет, физруков этому в "Уфе" не учат.
Жаль, когда были тренерские курсы, он с кем-то в телефоне переписывался.
Если игрокам внятно не объяснить, чего от них хотят на поле, получается именно то, что получается.
Физрук Сережа вообще раз от раза считает, что полузащита - это лишний компонент.
Если уж в команде есть два приличных разрушителя и более-менее приличная оборона, нападающий, умеющий играть на контратаках (Азмун), то играй от обороны, строго и тупо, и жди шансов. Но нет, физруков этому в "Уфе" не учат.
Жаль, когда были тренерские курсы, он с кем-то в телефоне переписывался.
-Газпром,в лице группен-руководителя Миллера;
-руководство клубом,назначенное Миллером;
-тренерский штаб,назначенный руководителями,назначенными Миллером;
-игроков,купленных Миллером,
-собственные амбиции,вскормленные Миллером.
Единственное,что недооценивают-соперников,ибо всегда при поражениях -" мы проиграли сами себе".
-Газпром,в лице группен-руководителя Миллера;
-руководство клубом,назначенное Миллером;
-тренерский штаб,назначенный руководителями,назначенными Миллером;
-игроков,купленных Миллером,
-собственные амбиции,вскормленные Миллером.
Единственное,что недооценивают-соперников,ибо всегда при поражениях -" мы проиграли сами себе".
В итоге - то что имеем !!!!!!
Ни игры - ни результата....
Раньше хоть один из этих компонентов был спутником Зенита....
Обычно можно найти оправдания "косякам" и неудачам....
Пусть травмы и усталость после тяжкого мундиального сезона - скомкали прошлогоднюю концовку...
Но сейчас... в возобновлении сезона....нехило усилившись.....дома....против Вилья там какого то реала....
Непрофессионализм.....безответственность....и бесхребетность - были спутниками и помощниками команде в этой игре....
Бней Иегуды,Мински,и прочие Утрехты - не закончаться с таким подходом к делу...к работе...очень нехилооплачиваемой работе...
Вышли на свой прогнозируемый бенефис...с тросточкой...не играть а голы отмечать - получите по по полной....почти без вариантов на отыгрыш....
У меня нет оправданий вчерашнему постыдному результату.....
В итоге - то что имеем !!!!!!
Ни игры - ни результата....
Раньше хоть один из этих компонентов был спутником Зенита....
Обычно можно найти оправдания "косякам" и неудачам....
Пусть травмы и усталость после тяжкого мундиального сезона - скомкали прошлогоднюю концовку...
Но сейчас... в возобновлении сезона....нехило усилившись.....дома....против Вилья там какого то реала....
Непрофессионализм.....безответственность....и бесхребетность - были спутниками и помощниками команде в этой игре....
Бней Иегуды,Мински,и прочие Утрехты - не закончаться с таким подходом к делу...к работе...очень нехилооплачиваемой работе...
Вышли на свой прогнозируемый бенефис...с тросточкой...не играть а голы отмечать - получите по по полной....почти без вариантов на отыгрыш....
У меня нет оправданий вчерашнему постыдному результату.....
Что кроме удачного приобретения Азмуна, зенит ничего не сделал с командой
Но руководство как обычно читает лишь своих глоров на соккере
Поэтому результат вполне закономерный
Что кроме удачного приобретения Азмуна, зенит ничего не сделал с командой
Но руководство как обычно читает лишь своих глоров на соккере
Поэтому результат вполне закономерный