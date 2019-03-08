Гиггз: «Надеюсь, Сульшер останется тренером МЮ»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высоко оценил работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, который недавно выбил ПСЖ из розыгрыша Лиги чемпионов.

Это фантастика. Никто о таком и не мог мечтать, когда Сульшер только принял команду.

За исключением домашней игры с ПСЖ Сульшер остается непобедим, хотя он уже играл с «Челси», «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Работа, проделанная им в последнее время, просто поразительна.