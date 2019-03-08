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Гиггз: «Надеюсь, Сульшер останется тренером МЮ»

вчера, 19:59

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высоко оценил работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, который недавно выбил ПСЖ из розыгрыша Лиги чемпионов.

Это фантастика. Никто о таком и не мог мечтать, когда Сульшер только принял команду.

За исключением домашней игры с ПСЖ Сульшер остается непобедим, хотя он уже играл с «Челси», «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Работа, проделанная им в последнее время, просто поразительна.

Оле отлично начал свою карьеру в МЮ. Если он получит работу на постоянной основе, а я надеюсь, что так и будет, то ему нужно будет показывать стабильные результаты, что непросто, учитывая график в АПЛ и кучу других турниров.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   706 / 1052
сегодня в 05:09
Просто удивительно
Шишанутый
Шишанутый
   35 / 1052
вчера в 23:06
Мольде его не отдаст.
Трубадур
Трубадур
   264 / 1052
вчера в 22:03
Нужно держать.
anyway
anyway
   46 / 1052
вчера в 21:44
хотелось бы что и сам гиггз ушел из сборной и взял какой-нибудь клуб...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   311 / 1052
вчера в 20:27
Пока повторяет судьбу Ди Маттео
Sunny.
Sunny.
   87 / 1052
вчера в 20:09
ну вас вечно тянуть за уши не будут
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