Гиггз: «Надеюсь, Сульшер останется тренером МЮ»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высоко оценил работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, который недавно выбил ПСЖ из розыгрыша Лиги чемпионов.
Это фантастика. Никто о таком и не мог мечтать, когда Сульшер только принял команду.
За исключением домашней игры с ПСЖ Сульшер остается непобедим, хотя он уже играл с «Челси», «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Работа, проделанная им в последнее время, просто поразительна.
Оле отлично начал свою карьеру в МЮ. Если он получит работу на постоянной основе, а я надеюсь, что так и будет, то ему нужно будет показывать стабильные результаты, что непросто, учитывая график в АПЛ и кучу других турниров.