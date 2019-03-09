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Сарри: «Лофтус-Чик пока не готов играть все 90 минут»

вчера, 07:17
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о текущем состоянии полузащитника Рубена Лофтус-Чика. Матч Лиги Европы против киевского «Динамо» (3:0) Лофтус-Чик начал на скамейке запасных, выйдя на замену на 62-й минуте встречи.

В последние пару недель Лофтус-Чик чувствует себя лучше. Сейчас он не в лучших кондициях, чтобы играть все 90 минут. Именно поэтому он не вышел в старте на матч с «Динамо».

Я хотел, чтобы Жоржиньо сыграл 50-55 минут, а Канте 30-35 минут. Я не мог поставить Рубена в старт, так как он тоже должен был выйти на замену. Но только потому, что на данный момент он не может играть весь матч.

Его состояние улучшается. Его спине всё лучше и лучше, так что, думаю, через две-три недели он сможет играть все 90 минут матча. 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   175 / 1057
вчера в 09:30
Для проходных матчей подходит.
Zenit_84
Zenit_84
   161 / 1057
вчера в 08:24
Как же так?
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