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Эмери: «Матч с „Манчестер Юнайтед“ будет очень трудным»

вчера, 06:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед19:30 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 30-го тура АПЛ.

Последние матчи Премьер-Лиги «Арсенал» проводит очень уверенно, домашние встречи мы проводим более стабильно. Воскресная игра с «Манчестер Юнайтед» будет очень непростой.

МЮ переживает лучший момент сезона, но мы будем играть при наших болельщиках, которые должны помочь нам найти нашу лучшую игру.

Мы очень хорошо играли против МЮ [в Кубке Англии], создавали моменты. Своей игрой мы показывали, что можем бороться с ними, но мы проиграли.

В воскресенье мы должны выступить по-другому как с точки зрения тактики, так и индивидуальной игры, а также более эффективно использовать свои шансы.

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Все комментарии
hoper
hoper ответил Dirty_Harry
   603 / 1057
вчера в 20:56
МЮ сейчас на взлете, любому клубу с ним сейчас опасно иметь дело
У нас 10 человек в минусе.Мак Томиней в центре играет.Пацану 23 года.Я уже молчу про Далота и Перейру.С Арсеналом в Лондоне будет очень тяжко.Если хоть то-то увезём из столицы будет хорошо
hoper
hoper
   603 / 1057
вчера в 20:11
Матч будет трудным для обеих команд.И значимость победы для тех и других запредельна.Шпоры будут молится на ничью.
Санчо Панса
Санчо Панса
   114 / 1057
вчера в 13:39
Ну еще бы! Арсенал не так давно проиграл Ренну 3-1, чего не скажешь про Манчестер Юнайтед) Тем более, что манкунианцы выдают отличные два с лишним месяца 2019 года.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   85 / 1057
вчера в 12:57
Матч будет очень трудным для обеих команд , шансы 50на50 .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   20 / 1057
вчера в 12:25
"Арсенал" уже на автопилоте, не думаю, что команда сможет оказать МЮ сопротивление.

Я просто жду, когда Венгер на минималках свалит и придет реальный тренер, который знает, что такое защита, тактика и т.п.

Но раз уж идет к тому, что, наоборот, приходит Мончи, то запасаюсь попкорном и буду смотреть, как "Арсенал" окончательно превращается в клуб-донор для топов (впрочем, это будет лучше, чем сейчас, потому что я жду, когда же наконец "Арсенал" начнет снова выращивать игроков)

К сожалению, Эмери фактически посредственный тренер-середняк, и сейчас это стало уж совсем очевидно. Он никогда и нигде не выигрывал ничего серьезного и не добивался сверхпобед. Да, были три эти ЛЕ в те времена, когда ЛЕ даже выхода в ЛЧ не давала и игры в финале с "Днепрами". Но при этом в чемпионате "Севилья" играла очень скромно и не показывала ничего выдающегося.
kotmyshka
kotmyshka
   217 / 1057
вчера в 12:24
посмотрим
Т34
Т34
   27 / 1057
вчера в 11:36
А кому сейчас легко, не только с МЮ, но и вообще в АПЛ? Лидеры теряют очки с аутсайдерами и середняками и трудно сказать что можно ждать от каждого очередного матча.
Evilhuman
Evilhuman
   19 / 1057
вчера в 11:06
Завтра будет новая битва,это отдельная игра и результаты предыдущих игр здесь ни чего не значат и не решают. Удачи МЮ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 1057
вчера в 10:49
Эмери умудрился проиграть Батэ,Ренну...
Сульшеру же прёт как заколдованному.....
Да и последние 2-игры в Лондоне между этими командами закончились поражениями Арсенала с одинаковым крупным счётом 1:3......

И если МЮ будет на таком же кураже как недавно в Париже - Эмери уже можно готовить оправдательные отговорки для журналистов...)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   271 / 1057
вчера в 10:17
Вы уж не осрамитесь
EAGuar As
EAGuar As
   110 / 1057
вчера в 09:23
Посмотрим .
Caniggia
Caniggia
   38 / 1057
вчера в 09:11
Преимущество МЮ - кураж после чуда в Париже и 1 день отдыха. А вообще ждём зрелищный, результативный матч.
beefs
beefs
   160 / 1057
вчера в 09:11
Легко уже не будет...
40175219386
40175219386
   118 / 1057
вчера в 09:06
ещё бы, МЮ на подъёме, на кураже. Главное, что после победы МЮ над ПСЖ недооценки возможностей МЮ не будет. Все будут играть против МЮ максимально собранными, шансы где то 50 на 50.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 08:41
МЮ сейчас на взлете, любому клубу с ним сейчас опасно иметь дело
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   195 / 1057
вчера в 08:20
МЮ разнесёт Арсенал.
ДСА
ДСА
   175 / 1057
вчера в 08:11
Битва за Лигу Чемпионов.
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 07:11
МЮ сейчас на хорошем ходу, любой команде с ними будет очень трудно.
STVA 1
STVA 1
   84 / 1057
вчера в 06:41
Очень трудным и у Арсенала есть шансы.
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