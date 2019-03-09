Эмери: «Матч с „Манчестер Юнайтед“ будет очень трудным»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 30-го тура АПЛ.
Последние матчи Премьер-Лиги «Арсенал» проводит очень уверенно, домашние встречи мы проводим более стабильно. Воскресная игра с «Манчестер Юнайтед» будет очень непростой.
МЮ переживает лучший момент сезона, но мы будем играть при наших болельщиках, которые должны помочь нам найти нашу лучшую игру.
Мы очень хорошо играли против МЮ [в Кубке Англии], создавали моменты. Своей игрой мы показывали, что можем бороться с ними, но мы проиграли.
В воскресенье мы должны выступить по-другому как с точки зрения тактики, так и индивидуальной игры, а также более эффективно использовать свои шансы.
Я просто жду, когда Венгер на минималках свалит и придет реальный тренер, который знает, что такое защита, тактика и т.п.
Но раз уж идет к тому, что, наоборот, приходит Мончи, то запасаюсь попкорном и буду смотреть, как "Арсенал" окончательно превращается в клуб-донор для топов (впрочем, это будет лучше, чем сейчас, потому что я жду, когда же наконец "Арсенал" начнет снова выращивать игроков)
К сожалению, Эмери фактически посредственный тренер-середняк, и сейчас это стало уж совсем очевидно. Он никогда и нигде не выигрывал ничего серьезного и не добивался сверхпобед. Да, были три эти ЛЕ в те времена, когда ЛЕ даже выхода в ЛЧ не давала и игры в финале с "Днепрами". Но при этом в чемпионате "Севилья" играла очень скромно и не показывала ничего выдающегося.
Я просто жду, когда Венгер на минималках свалит и придет реальный тренер, который знает, что такое защита, тактика и т.п.
Но раз уж идет к тому, что, наоборот, приходит Мончи, то запасаюсь попкорном и буду смотреть, как "Арсенал" окончательно превращается в клуб-донор для топов (впрочем, это будет лучше, чем сейчас, потому что я жду, когда же наконец "Арсенал" начнет снова выращивать игроков)
К сожалению, Эмери фактически посредственный тренер-середняк, и сейчас это стало уж совсем очевидно. Он никогда и нигде не выигрывал ничего серьезного и не добивался сверхпобед. Да, были три эти ЛЕ в те времена, когда ЛЕ даже выхода в ЛЧ не давала и игры в финале с "Днепрами". Но при этом в чемпионате "Севилья" играла очень скромно и не показывала ничего выдающегося.
Сульшеру же прёт как заколдованному.....
Да и последние 2-игры в Лондоне между этими командами закончились поражениями Арсенала с одинаковым крупным счётом 1:3......
И если МЮ будет на таком же кураже как недавно в Париже - Эмери уже можно готовить оправдательные отговорки для журналистов...)))
Сульшеру же прёт как заколдованному.....
Да и последние 2-игры в Лондоне между этими командами закончились поражениями Арсенала с одинаковым крупным счётом 1:3......
И если МЮ будет на таком же кураже как недавно в Париже - Эмери уже можно готовить оправдательные отговорки для журналистов...)))