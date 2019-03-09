Эмери: «Матч с „Манчестер Юнайтед“ будет очень трудным»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 30-го тура АПЛ .

Последние матчи Премьер-Лиги «Арсенал» проводит очень уверенно, домашние встречи мы проводим более стабильно. Воскресная игра с «Манчестер Юнайтед» будет очень непростой.

МЮ переживает лучший момент сезона, но мы будем играть при наших болельщиках, которые должны помочь нам найти нашу лучшую игру.

Мы очень хорошо играли против МЮ [в Кубке Англии], создавали моменты. Своей игрой мы показывали, что можем бороться с ними, но мы проиграли.

В воскресенье мы должны выступить по-другому как с точки зрения тактики, так и индивидуальной игры, а также более эффективно использовать свои шансы.