Фанат «Хиберниана» вступил в стычку с игроком «Рейнджерс» во время матча

вчера, 08:00

В матче 29-го тура чемпионата Шотландии «Хиберниан» - «Рейнджерс» (1:1) произошёл неприятный инцидент.

Во время свистка на перерыв капитан команды гостей Джеймс Тавернье отправился за боковую линию за мячом, когда с трибун выскочил болельщик «Хиберниана», выбил мяч из-под ног защитника «Рейнджерс» и оттолкнул футболиста. Между ними завязалась короткая стычка, однако полиция быстро вмешалась в ситуацию и увела хулигана с поля.