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Фанат «Хиберниана» вступил в стычку с игроком «Рейнджерс» во время матча

вчера, 08:00
ХибернианЛоготип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)1 : 1Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

В матче 29-го тура чемпионата Шотландии «Хиберниан» - «Рейнджерс» (1:1) произошёл неприятный инцидент. 

Во время свистка на перерыв капитан команды гостей Джеймс Тавернье отправился за боковую линию за мячом, когда с трибун выскочил болельщик «Хиберниана», выбил мяч из-под ног защитника «Рейнджерс» и оттолкнул футболиста. Между ними завязалась короткая стычка, однако полиция быстро вмешалась в ситуацию и увела хулигана с поля.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
   227 / 1057
вчера в 12:43
Таких ненормальных, животных надо в клетке держать. Нормальный человек до такого не додумается
Zenit_84
Zenit_84
   161 / 1057
вчера в 09:43
Штрафанут
mihaluch
mihaluch
   141 / 1057
вчера в 09:37
Спартаковская школа сказывается.
ДАША Д
ДАША Д
   242 / 1057
вчера в 09:32
Игрок мог бы и отойти.
Морозовский
Морозовский
   16 / 1057
вчера в 08:52
Гулливер местный!
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 08:13
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