Бывший тренер «Рубина»: «Чаще всего игроков пытался перехватить „Спартак“»

Бывший старший тренер футбольной школы «Рубина» Дмитрий Игдисамов прокомментировал переход воспитанника казанского клуба Даниила Лопатина в «Спартак».

Чаще всего наших игроков пытался перехватить «Спартак». Увели одного из наших нападающих, Даню Лопатина, и, считаю, загубили. Ему нужен особый подход — держать в рамках, заставлять работать, как Сагитова. А у Лопатина в «Спартаке» была полная свобода, поначалу показывал результат, но потом становилось все хуже и хуже. Причем парень-то талантливый, мог бы заиграть. Но сейчас Даня завис между дублем и «Спартаком-2» — и не нужен ни там, ни здесь.

Клубы всегда стараются действовать через родителей. Перед его отъездом мы встречались вчетвером: я, директор академии, мама и сам пацан. Данька сидел и плакал: «Не хочу уходить». А родители говорили: «Вы что?! Это же „Спартак“! Туда раз в жизни зовут».