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Бывший тренер «Рубина»: «Чаще всего игроков пытался перехватить „Спартак“»

вчера, 11:37

Бывший старший тренер футбольной школы «Рубина» Дмитрий Игдисамов прокомментировал переход воспитанника казанского клуба Даниила Лопатина в «Спартак».

Чаще всего наших игроков пытался перехватить «Спартак». Увели одного из наших нападающих, Даню Лопатина, и, считаю, загубили. Ему нужен особый подход — держать в рамках, заставлять работать, как Сагитова. А у Лопатина в «Спартаке» была полная свобода, поначалу показывал результат, но потом становилось все хуже и хуже. Причем парень-то талантливый, мог бы заиграть. Но сейчас Даня завис между дублем и «Спартаком-2» — и не нужен ни там, ни здесь.

Клубы всегда стараются действовать через родителей. Перед его отъездом мы встречались вчетвером: я, директор академии, мама и сам пацан. Данька сидел и плакал: «Не хочу уходить». А родители говорили: «Вы что?! Это же „Спартак“! Туда раз в жизни зовут».

Ранее Игдисамов заявил, что в свое время «Локомотив» пытался переманить форварда казанцев Артура Сагитова.

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Все комментарии
Asmoloff
Asmoloff
   441 / 1057
сегодня в 02:22
Всегда поступает не порядочно, а попросту ворует.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Казанский
   7 / 1057
вчера в 16:57
Ну мало что ты не знаешь, я тоже всех игроков и тренеров ЦСКА не знаю.
Бутсы
Бутсы ответил Литейный 4
   86 / 1057
вчера в 16:31
Судя по твоему номеру 73178, один мой запасной ник был гораздо раньше твоего. Гыгыгы
Да, да, да. Запасной ник. Не было тебя там, говорят никого ты не помнишь, не знаешь, а ник выдумал.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Бутсы
   1 / 1057
вчера в 16:28
Я вообще не видел чтобы тут кто-то на кого-то нападал, сидели мы мирно вели беседу, ворвались питерские боты и загадили всю ветку, конечно такого смрада ни кто терпеть не будет. И что "Вы"? Я уже давно на соккере, и если кто из нас бот, то точно не я, а вот тебя я не помню на старом соккере, ты здесь пару лет в обед, как и твои "друзья".
Судя по твоему номеру 73178, один мой запасной ник был гораздо раньше твоего. Гыгыгы
Бутсы
Бутсы ответил Литейный 4
   86 / 1057
вчера в 16:19
Вы, как ботоводы свиней, круглые сутки нападаете только шоблой на одного. Гыгыгы
Я вообще не видел чтобы тут кто-то на кого-то нападал, сидели мы мирно вели беседу, ворвались питерские боты и загадили всю ветку, конечно такого смрада ни кто терпеть не будет. И что "Вы"? Я уже давно на соккере, и если кто из нас бот, то точно не я, а вот тебя я не помню на старом соккере, ты здесь пару лет в обед, как и твои "друзья".
Литейный 4
Литейный 4 ответил Бутсы
   1 / 1057
вчера в 16:16
У нас есть дела, семья, работа. Мы ведь не ботоводы питерские чтобы круглые сутки тут сидеть, как ты и твои "друзья'. Я тебе советовал погулять, а ты дальше продолжаешь Гыгыкать. По существу есть что сказать?
Вы, как ботоводы свиней, круглые сутки нападаете только шоблой на одного. Гыгыгы
Бутсы
Бутсы ответил Литейный 4
   86 / 1057
вчера в 15:59
Дружбаны твои тарасовские разбежались и сказать нечего? Привык сворой нападать? Гыгыгы
У нас есть дела, семья, работа. Мы ведь не ботоводы питерские чтобы круглые сутки тут сидеть, как ты и твои "друзья'. Я тебе советовал погулять, а ты дальше продолжаешь Гыгыкать. По существу есть что сказать?
AfrikSimon
AfrikSimon
   174 / 1057
вчера в 15:42
Лучший воспитанник рубина бухарь бухаров, редкостное бревно.
SHMEL
SHMEL
   63 / 1057
вчера в 15:18
Эти два клубишки стОят друг друга...
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
   131 / 1057
вчера в 15:14
Дружбаны твои тарасовские разбежались и сказать нечего? Привык сворой нападать? Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Казанский
       1 / 1057
    вчера в 15:12
    Степашка,как здоровье?Пенсию прибавили?
    Дружбаны твои тарасовские разбежались и сказать нечего? Привык сворой нападать? Гыгыгы
    cska plus
    cska plus
       13 / 1057
    вчера в 15:10
    Хрющи они такие, своих нет, вечно побираются но главное ломают им судьбы.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Казанский
       1 / 1057
    вчера в 15:04
    Ты,Степанида,хоть уписайся своими дизлайками))
    Гыгыгыгы
    Казанский
    Казанский ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       131 / 1057
    вчера в 15:03
    Стыдно за Спартак и Рубин.
      Казанский
      Казанский ответил Scuderia Ferrari
         131 / 1057
      вчера в 15:02
      Коля, тебе не стыдно хотя бы перед Манулом, Сэнди, Мастаком, которых ты всех предал? Экс-тренер Рубина, твоей команды по профилю, сказал плохо о спартаке. И ты, вместо того чтобы поверить пусть бывшему, но своему официальному лицу, а не местным федунботам, оспариваешь слова уже даже экс-рубиновца, насколько же это подлый, постыдный поступок! Или рубиновец, плохо о спартаке говорящий, - автоматически предатель и байкал? Какая низость!
      Вазген,друг ты мой армянский..Вот честно я этого тренера не знаю и про переходы из Рубина в Спартак помню только защитника Бокетти.А вот про переходы из казанского клуба в зенит знают все
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
         444 / 1057
      вчера в 14:57
      Стыдно за Спартак и Рубин.
      tuman960
      tuman960
         172 / 1057
      вчера в 14:56
      стыдно за зарубежный клуб Спартак!!!!!
      311
      311
         54 / 1057
      вчера в 14:56
      «Вы что?! Это же „Спартак“! Туда раз в жизни зовут».
      Ору чет!)
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Казанский
         7 / 1057
      вчера в 14:52
      Коля, тебе не стыдно хотя бы перед Манулом, Сэнди, Мастаком, которых ты всех предал?


      Экс-тренер Рубина, твоей команды по профилю, сказал плохо о спартаке. И ты, вместо того чтобы поверить пусть бывшему, но своему официальному лицу, а не местным федунботам, оспариваешь слова уже даже экс-рубиновца, насколько же это подлый, постыдный поступок!
      Или рубиновец, плохо о спартаке говорящий, - автоматически предатель и байкал? Какая низость!
      Казанский
      Казанский ответил Литейный 4
         131 / 1057
      вчера в 14:47
      Троица, почитателей свиней продолжает, как бабки у подъезда перемывать кости и слухи распространять. Родственные души нашли себя. Гыгыгы
      Казанский
      Казанский ответил Ник Уволен
         131 / 1057
      вчера в 14:45
      Это кто тут хрюкает?
      13 RUS
      13 RUS
         149 / 1057
      вчера в 14:45
      Так там у всех приходит закат карьеры,заново учатся играть кому удается сбежать от фидуна или кого выкинут
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 1057
      вчера в 14:44
      Троица, почитателей свиней продолжает, как бабки у подъезда перемывать кости и слухи распространять. Родственные души нашли себя. Гыгыгы
      Переписанный
      Переписанный ответил Бутсы
         58 / 1057
      вчера в 14:40
      А уважения нигде не завоевал.
      Ник Уволен
      Ник Уволен ответил Переписанный
         94 / 1057
      вчера в 14:40
      Вот и сдуло коней и бомжей с ветки, Спартаковцев тупо больше
      Это кто тут хрюкает?
      Казанский
      Казанский ответил Бутсы
         131 / 1057
      вчера в 14:39
      Это тип для меня вообще что то с чем то. Его зовут Вазген, ну это ладно. На аве шведский лаг, фанат формулы один и Ювентуса с конями. Многогранная личность, однако.
      Вазгенку не трогать.Это мой клиент)))
      Переписанный
      Переписанный ответил AfrikSimon
         58 / 1057
      вчера в 14:36
      Скажи об этом Шумахеру-Сенне-Алонсо.
      Ник Уволен
      Ник Уволен
         94 / 1057
      вчера в 14:36
      И здесь Спартак отличился, вернее стыдно от него.
      Казанский
      Казанский ответил Бутсы
         131 / 1057
      вчера в 14:35
      Зато ясно было,что он лазурный,а не как сейчас прикрывается Локомотивом
      Бутсы
      Бутсы ответил Переписанный
         86 / 1057
      вчера в 14:35
      Это тип для меня вообще что то с чем то. Его зовут Вазген, ну это ладно. На аве шведский лаг, фанат формулы один и Ювентуса с конями. Многогранная личность, однако.
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