Бывший тренер «Рубина»: «Чаще всего игроков пытался перехватить „Спартак“»

Бывший старший тренер футбольной школы «Рубина» Дмитрий Игдисамов прокомментировал переход воспитанника казанского клуба Даниила Лопатина в «Спартак».
Чаще всего наших игроков пытался перехватить «Спартак». Увели одного из наших нападающих, Даню Лопатина, и, считаю, загубили. Ему нужен особый подход — держать в рамках, заставлять работать, как Сагитова. А у Лопатина в «Спартаке» была полная свобода, поначалу показывал результат, но потом становилось все хуже и хуже. Причем парень-то талантливый, мог бы заиграть. Но сейчас Даня завис между дублем и «Спартаком-2» — и не нужен ни там, ни здесь.
Клубы всегда стараются действовать через родителей. Перед его отъездом мы встречались вчетвером: я, директор академии, мама и сам пацан. Данька сидел и плакал: «Не хочу уходить». А родители говорили: «Вы что?! Это же „Спартак“! Туда раз в жизни зовут».
Ранее Игдисамов заявил, что в свое время «Локомотив» пытался переманить форварда казанцев Артура Сагитова.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=zjJlemPmWhk
Ору чет!)
Ору чет!)
Экс-тренер Рубина, твоей команды по профилю, сказал плохо о спартаке. И ты, вместо того чтобы поверить пусть бывшему, но своему официальному лицу, а не местным федунботам, оспариваешь слова уже даже экс-рубиновца, насколько же это подлый, постыдный поступок!
Или рубиновец, плохо о спартаке говорящий, - автоматически предатель и байкал? Какая низость!
Экс-тренер Рубина, твоей команды по профилю, сказал плохо о спартаке. И ты, вместо того чтобы поверить пусть бывшему, но своему официальному лицу, а не местным федунботам, оспариваешь слова уже даже экс-рубиновца, насколько же это подлый, постыдный поступок!
Или рубиновец, плохо о спартаке говорящий, - автоматически предатель и байкал? Какая низость!