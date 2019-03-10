«Вальядолид» - «Реал»: стартовые составы

«Вальядолид» и «Реал» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Ла Лиги.
«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Калеро, Фернандес, Антоньето, Алькарас, Мичел, Ануар, Плано, Кеко, Гвардиола.
«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Одриосола, Асенсио, Регилон, Себальос.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче дня «Валенсия» обыграла «Жирону».
Аха-ах)
Аха-ах)
Надо обыгрывать кабинет и выкидывать из ЛЧ
Надо обыгрывать кабинет и выкидывать из ЛЧ
Аха-ха)
Аха-ха)
Ей сегодня удача пригодится. Реал сейчас злой и обиженный.
Ей сегодня удача пригодится. Реал сейчас злой и обиженный.