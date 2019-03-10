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«Вальядолид» - «Реал»: стартовые составы

вчера, 21:42
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Вальядолид» и «Реал» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Ла Лиги.

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Калеро, Фернандес, Антоньето, Алькарас, Мичел, Ануар, Плано, Кеко, Гвардиола.

«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Одриосола, Асенсио, Регилон, Себальос.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче дня «Валенсия» обыграла «Жирону».

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Все комментарии
obana777
obana777
   278 / 1063
вчера в 22:47
Вальядолид мастеровитей будет, победы им на классе!
BARCDJIN
BARCDJIN
   115 / 1063
вчера в 22:39
Нгуша Кевина Кукана призвал...



Аха-ах)
3ton
3ton
   65 / 1063
вчера в 22:21
Удачи Вальядолиду
Надо обыгрывать кабинет и выкидывать из ЛЧ
cevin cigan
cevin cigan ответил Мадияр Мукашев 1
   123 / 1063
вчера в 22:18
Как болельшик Реала, желаю своему клубу поражения... что бы накконец убрали этого тренера...
Его и так уберут,в любом случае. Зачем же желать поражения?
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Мадияр Мукашев 1
   115 / 1063
вчера в 22:17
Как болельшик Реала, желаю своему клубу поражения... что бы накконец убрали этого тренера...
ГЛОР! АХА_ХА)!
Мадияр Мукашев 1
Мадияр Мукашев 1
   888 / 1063
вчера в 22:15
Как болельшик Реала, желаю своему клубу поражения... что бы накконец убрали этого тренера...
BARCDJIN
BARCDJIN
   115 / 1063
вчера в 22:05
Месси тут нечего не сделал - скажет Нгуша...


Аха-ха)
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1063
вчера в 22:04
Вальядолиду удачи!
Ей сегодня удача пригодится. Реал сейчас злой и обиженный.
Apsny
Apsny ответил da da da
   44 / 1063
вчера в 22:03
ждем от Гвардиолы хеттрик))
Это продажный, он в свои может).
1-й парень
1-й парень
   47 / 1063
вчера в 22:02
Неужели и этим Реал проиграет?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   183 / 1063
вчера в 22:00
Нет главных ....., у Реала появляется шанс «Вальядолидом»?
da da da
da da da
   283 / 1063
вчера в 21:55
ждем от Гвардиолы хеттрик))
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