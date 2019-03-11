«Ахмат» и «Урал» поделили очки

«Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в матче 19-го тура чемпионата России.
«Ахмат» (24 очка) располагается на восьмом месте в турнирной таблице, «Урал» (23 очка) - 11-й.
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» - «Урал» 1:1 (0:1)
Голы: Балай 56 (пенальти) - Мохаммади 38 (автогол)
«Ахмат»: Городов, Плиев, Семёнов, Швец, Мусалов, Исмаэл (Мбенг 88), Шиманьски, Раванелли (Бериша 56), Мохаммади, Иванов (Митришев 82), Балай
Главный тренер: Рахимов Рашид.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Бумаль Майега, Егорычев, Димитров, Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе 76), Погребняк (Панюков 62)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Эль-Кабир 55, Бериша 71, Городов 90+1
Судья: Кукуян Павел.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре тура «Локомотив» обыграл «Анжи».
полтора сезона молчал. Надо же...
полтора сезона молчал. Надо же...
Продолжают утрамбовывать середину таблицы, имитируя спортивную прыть и жажду побед..:))
Продолжают утрамбовывать середину таблицы, имитируя спортивную прыть и жажду побед..:))