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«Ахмат» и «Урал» поделили очки

вчера, 19:20
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в матче 19-го тура чемпионата России.

«Ахмат» (24 очка) располагается на восьмом месте в турнирной таблице, «Урал» (23 очка) - 11-й.

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» - «Урал» 1:1 (0:1)
Голы: Балай 56 (пенальти) - Мохаммади 38 (автогол)

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семёнов, Швец, Мусалов, Исмаэл (Мбенг 88), Шиманьски, Раванелли (Бериша 56), Мохаммади, Иванов (Митришев 82), Балай
Главный тренер: Рахимов Рашид.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Бумаль Майега, Егорычев, Димитров, Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе 76), Погребняк (Панюков 62)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Эль-Кабир 55, Бериша 71, Городов 90+1

Судья: Кукуян Павел.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другой игре тура «Локомотив» обыграл «Анжи».

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   361 / 1076
сегодня в 06:12
Слабые команды показали слабую игру.
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   977 / 1076
вчера в 23:05
Ахмат в этом сезоне слишком слаб.. нападение полный ноль.. а Терек свое время громил Урал 5-2 , 4-1
Морозовский
Морозовский ответил За адекватность
   14 / 1076
вчера в 22:39
Самая удивительная команда РФПЛ ("Ахмат"на мой взгляд.) Финансовых проблем нет, вроде бы тренера поменяли, состав более чем приличный, чего не хватает? Удивительно. А "Урал" молодцы..
Тише едешь - дело мастера боится!
Морозовский
Морозовский
   14 / 1076
вчера в 22:37
...на пустом стадионе без свидетелей!
beefs
beefs
   204 / 1076
вчера в 21:46
Боевая ничья
Хороший Малый
Хороший Малый
   226 / 1076
вчера в 21:12
Ахмат в этом сезоне нулевой.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   146 / 1076
вчера в 20:57
Балая с первым голом за ОГРОМНЕЙШЕЕ количество времени))))
полтора сезона молчал. Надо же...
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 20:33
Справедливый результат.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил 40175219386
   3 / 1076
вчера в 20:28
Ахмат знал, что ты ставил на ничью, поэтому решили не выигрывать)
Да ничего этот бот не ставил, на автомате пишет!
mangoх12
mangoх12 ответил ЦCКА навсегда
   19 / 1076
вчера в 20:27
безобразие надо помочь пенсионерке . какой то антинародный манеж
40175219386
40175219386 ответил вячеслав остапенко
   74 / 1076
вчера в 20:24
Я ставил на ничью Ахмат не подвел
Ахмат знал, что ты ставил на ничью, поэтому решили не выигрывать)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   242 / 1076
вчера в 20:22
Я ставил на ничью Ахмат не подвел
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил saha100
   3 / 1076
вчера в 20:21
Спартак в России навсегда останется самым популярным клубом как бы он не играл. А ваши цска с зенитом всегда будут в тени. Смирись с этим. Ваши еврокубки ничего не значат.
Пищевик останется самым смешным клубом в России!
saha100
saha100 ответил ЦCКА навсегда
   219 / 1076
вчера в 20:16
Спартак в России навсегда останется самым популярным клубом как бы он не играл. А ваши цска с зенитом всегда будут в тени. Смирись с этим. Ваши еврокубки ничего не значат.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил saha100
   3 / 1076
вчера в 20:13
Такое же и про цска можно найти умник
Найди лучше, как пищевик выигрывает еврокубок :)
saha100
saha100 ответил ЦCКА навсегда
   219 / 1076
вчера в 20:09
Такое же и про цска можно найти умник
ermak6848
ermak6848
   222 / 1076
вчера в 20:08
фк " УРАЛ " крепкий орешек....
grisser
grisser
   59 / 1076
вчера в 20:05
Урал прилично стал играть, жаль, что не победили.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 20:02
Zenit_84
Zenit_84
   162 / 1076
вчера в 19:59
Так и знал
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   117 / 1076
вчера в 19:51
Урал надо рвать!
mangoх12
mangoх12
   19 / 1076
вчера в 19:45
равные по силам
particular
particular
   5 / 1076
вчера в 19:43
Бегали, играли, даже забили..:)) Но результат их не сблизил и не отдалил..:))
Продолжают утрамбовывать середину таблицы, имитируя спортивную прыть и жажду побед..:))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил спартак 1987
   3 / 1076
вчера в 19:40
тоже думаешь, что шансы нулевые у лошадей в Екатеренбурге?😁
Нулевые шансы у свиней в еврокубках - вечные бестрофейники :)
спартак 1987
спартак 1987 ответил ЦCКА навсегда
   363 / 1076
вчера в 19:39
тоже думаешь, что шансы нулевые у лошадей в Екатеренбурге?😁
time out
time out
   58 / 1076
вчера в 19:37
    За адекватность
    За адекватность
       45 / 1076
    вчера в 19:37
    Самая удивительная команда РФПЛ ("Ахмат"на мой взгляд.) Финансовых проблем нет, вроде бы тренера поменяли, состав более чем приличный, чего не хватает? Удивительно. А "Урал" молодцы..
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил спартак 1987
       3 / 1076
    вчера в 19:37
    в конце игры урал был ближе к победе, надеюсь своё заберут в следующем туре против коней
    Урал уже забрал свое, в кубке и первом круге со свиньями :)
    спартак 1987
    спартак 1987
       363 / 1076
    вчера в 19:35
    в конце игры урал был ближе к победе, надеюсь своё заберут в следующем туре против коней
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил ДСА
       3 / 1076
    вчера в 19:35
    Практически 0-0, если случайные голы не считать.
    Вчера свиньи закатили случайный и давай валяться весь матч!
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