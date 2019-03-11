Лидеры потеряли очки и другие результаты 26-го тура ФНЛ

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 26-го тура ФНЛ.
«Луч» - «СКА-Хабаровск» - 0:2
Голы: Малеев 55, Кабутов 75
«Химки» - «Сибирь» - 1:1
Голы: Петрусев 90 - Чеботару 13
«Шинник» - «Балтика» - 1:0
Гол: Гелоян 31
«Тамбов» - «Тюмень» - 1:1
Голы: Чернышов 86 - Гордюшенко 3
«Авангард» - «Нижний Новгород» - 1:1
Голы: Григорьев 63 (пенальти) - Палиенко 3
«Чертаново» - «Мордовия» - 0:2
Голы: Дворецков 81, Орлов 84
«Сочи» - «Армавир» - 1:0
Гол: Горбунов 22
«Факел» - «Ротор» - 0:0
«Спартак-2» - «Зенит-2» - 1:1
Голы: Глушенков 51 - Мостовой 31