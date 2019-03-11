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Лидеры потеряли очки и другие результаты 26-го тура ФНЛ

вчера, 17:13

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 26-го тура ФНЛ.

«Луч» - «СКА-Хабаровск» - 0:2
Голы: Малеев 55, Кабутов 75

«Томь» - «Краснодар-2» - 0:0

«Химки» - «Сибирь» - 1:1
Голы: Петрусев 90 - Чеботару 13

«Шинник» - «Балтика» - 1:0
Гол: Гелоян 31

«Тамбов» - «Тюмень» - 1:1
Голы: Чернышов 86 - Гордюшенко 3

«Авангард» - «Нижний Новгород» - 1:1
Голы: Григорьев 63 (пенальти) - Палиенко 3

«Чертаново» - «Мордовия» - 0:2
Голы: Дворецков 81, Орлов 84

«Сочи» - «Армавир» - 1:0
Гол: Горбунов 22

«Факел» - «Ротор» - 0:0

«Спартак-2» - «Зенит-2» - 1:1
Голы: Глушенков 51 - Мостовой 31

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Alladins
Alladins
   170 / 1076
сегодня в 02:41
Тамбов осекся.
Трубадур
Трубадур
   143 / 1076
сегодня в 00:37
Хуже всех сыграл спартак.
Alladins
Alladins
   170 / 1076
вчера в 18:21
Один спартак обгадился об аутсайдера.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 17:51
Астимир молодцом :)
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