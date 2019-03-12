Умер партнер Пеле по «Сантосу» и сборной Бразилии Коутиньо

вчера, 08:50

Бывший игрок «Сантоса» и сборной Бразилии Антонио Уилсон Виейра Онорио, более известный как Коутиньо, умер на 76-м году жизни.

Коутиньо родился в 1943 году в городе Пирасикаба (юго-восточный штат Сан-Паулу) и уже в 14 лет начал выступать за «Сантос».

В 1962 году он в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира. В составе «Сантоса» футболист провел 457 матчей, в которых забил 368 мячей, став третьим по результативности за всю историю клуба. Долгое время футболист выступал в клубе и сборной вместе с легендарным Пеле.