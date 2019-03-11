В Японии футболист упал в трехметровую яму, празднуя гол

вчера, 16:45

Бразильский нападающий японского клуба «Консадоле Саппоро» Андерсон Лопес неудачно отпраздновал гол в матче чемпионата страны с «Симидзу С-Палс».

Футболист, отмечая взятие ворот, перепрыгнул через рекламный щит и упал в трехметровую яму, отделяющую трибуны от поля. Лопес только в межсезонье перебрался в «Консадоле Саппоро», а этот матч стал первым домашним для его команды в текущем сезоне. Вероятно, бразилец просто не знал об особенностях арены своей команды.

К счастью, Лопес не пострадал. С помощью стюардов он выбрался из ямы и смог продолжить игру.

Ранее похожий случай произошел с игроком «Цюриха».