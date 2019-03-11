ГлавнаяНовости

В Японии футболист упал в трехметровую яму, празднуя гол

вчера, 16:45

Бразильский нападающий японского клуба «Консадоле Саппоро» Андерсон Лопес неудачно отпраздновал гол в матче чемпионата страны с «Симидзу С-Палс».

Футболист, отмечая взятие ворот, перепрыгнул через рекламный щит и упал в трехметровую яму, отделяющую трибуны от поля. Лопес только в межсезонье перебрался в «Консадоле Саппоро», а этот матч стал первым домашним для его команды в текущем сезоне. Вероятно, бразилец просто не знал об особенностях арены своей команды.

К счастью, Лопес не пострадал. С помощью стюардов он выбрался из ямы и смог продолжить игру.

Ранее похожий случай произошел с игроком «Цюриха».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Умер партнер Пеле по «Сантосу» и сборной Бразилии Коутиньо
Сегодня, 08:50
Дефрель попал в ДТП в пьяном виде
Вчера, 19:34 Комментарии4
Болельщик напал на футболиста «Астон Виллы» во время матча Чемпионшипа
10 марта Комментарии6
Фанат «Хиберниана» вступил в стычку с игроком «Рейнджерс» во время матча
09 марта ВидеоКомментарии6
Куртуа бросил предмет в автомобиль папарацци
07 марта Комментарии7
Мать нападающего «Бордо» Калу освобождена из плена
05 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Guka87
Guka87
   560 / 1076
вчера в 22:11
Там был портал в Нарнию! Теперь все прохавают тему.
vale46
vale46
   703 / 1076
вчера в 20:16
Слабо верится что там три метра,думаю он бы игру не продолжил.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Против ЦСКА
   217 / 1076
вчера в 19:40
Интересно, что там делала яма?
Встречный вопрос - зачем поле рядом с ямой построили ? Яма наверное старше ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил LOpp
   217 / 1076
вчера в 19:38
зачем около футбольного поля выкопали трехметровую яму?
Вокруг неё газон застелили ! Безотходное производство - гол забил -пошёл в яму на удобрения ! ))))))
15511551
15511551
   86 / 1076
вчера в 19:01
Прикольно)
удав
удав ответил Martini_1987
   323 / 1076
вчера в 17:41
Ладно хоть кольев не было на дне ямы, или капканов))
интереснее были бы голодные львы
удав
удав
   323 / 1076
вчера в 17:41
отличная идея -поможет от выбегающих на поле неадекватов=)
Martini_1987
Martini_1987
   245 / 1076
вчера в 17:38
Ладно хоть кольев не было на дне ямы, или капканов))
Don trambon
Don trambon
   124 / 1076
вчера в 17:18
Как раньше вокруг замков делали ров, так и тут видимо.

Хорошо хоть шею не свернул.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   376 / 1076
вчера в 17:17
Потрачено)
YRunner
YRunner ответил mphuZ
   292 / 1076
вчера в 17:14
И смешно, и грустно! :)))
Но всё больше смешно))))))))))
Juve14
Juve14
   241 / 1076
вчера в 17:07
Ахахаха перепрыгнул и пропал еще и за простыньку ухватился))) до слез посмеялся)))
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 17:05
Классно придумали япошки и нашим надо подумать как утопить хрюшек.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 17:03
Это уже не яма а противотанковый ров.
Штиль
Штиль
   377 / 1076
вчера в 17:02
Хорошо хоть не в выгребную. А то бы зашкварился и превратился в спартача.
LOpp
LOpp
   31 / 1076
вчера в 17:02
зачем около футбольного поля выкопали трехметровую яму?
ArgonS
ArgonS
   320 / 1076
вчера в 17:02
Эка невидаль, вот если бы он год задом забил!!!!!
Groove000
Groove000 ответил Против ЦСКА
   167 / 1076
вчера в 16:53
Интересно, что там делала яма?
Чтобы не прыгали к болельщикам и наоборот)
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 1076
вчера в 16:52
https://www.soccer.ru/?new_design=0
mphuZ
mphuZ
   157 / 1076
вчера в 16:51
И смешно, и грустно! :)))
grafff
grafff
   1052 / 1076
вчера в 16:49
Прикол
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 16:48
Дурачок!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   335 / 1076
вчера в 16:48
Интересно, что там делала яма?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100