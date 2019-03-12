Классон: «Могли обыграть не только „Оренбург“, но и „Спартак“ с „Ростовом“»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон дал комментарий после домашнего матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

Нам надо было сыграть более качественно, больше забивать. Мы сами виноваты в этой ничьей.

Серия из 9 матчей без побед? Мы сыграли с «Байером» две ничьи и прошли в следующую стадию Лиги Европы. Так что эти два матча можно расценивать как нашу победу. Против «Спартака» и «Ростова» мы играли в гостях. И там могли выиграть. В матче с «Оренбургом» мы хорошо себя показали. Мы тоже заслуживали в нём победу.

Если мы хотим чего-то добиться, мы должны забивать больше. Я не знаю, в чём тут причина. Но с другой стороны, в российской Премьер-Лиге мы забили больше всех.

Упущенные моменты? У меня не так много голевых моментов. Я забил «Валенсии». Но я уже забыл этот гол. А в матче с «Оренбургом» нам не повезло.