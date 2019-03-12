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Классон: «Могли обыграть не только „Оренбург“, но и „Спартак“ с „Ростовом“»

вчера, 02:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон дал комментарий после домашнего матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

Нам надо было сыграть более качественно, больше забивать. Мы сами виноваты в этой ничьей. 

Серия из 9 матчей без побед? Мы сыграли с «Байером» две ничьи и прошли в следующую стадию Лиги Европы. Так что эти два матча можно расценивать как нашу победу. Против «Спартака» и «Ростова» мы играли в гостях. И там могли выиграть. В матче с «Оренбургом» мы хорошо себя показали. Мы тоже заслуживали в нём победу.

Если мы хотим чего-то добиться, мы должны забивать больше. Я не знаю, в чём тут причина. Но с другой стороны, в российской Премьер-Лиге мы забили больше всех. 

Упущенные моменты? У меня не так много голевых моментов. Я забил «Валенсии». Но я уже забыл этот гол. А в матче с «Оренбургом» нам не повезло.

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Все комментарии
drive45
drive45
   991 / 1090
сегодня в 10:09
Побеждает тот кто все время хорошо учится . Учитесь пилить футбол- тогда и золото будет Вашим.
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1090
вчера в 12:37
Пока что ничего, только болтовня, скоро и проигрывать начнете, чисто спартаковский путь.
морозз
морозз
   154 / 1090
вчера в 12:21
Очень много слов, этих Могли обыграть и тех тоже...а по факту как не было побед так и нет! Значит мастерства не хватает, на тренировках не дорабатываем, жалеем себя...вот о чём надо говорить!
makkie
makkie ответил mikysss
   42 / 1090
вчера в 10:07
конебомжатские петушки щас скажут - Федун виноват
    Mekrash
    Mekrash
       351 / 1090
    вчера в 09:39
    Да уже 9 туров обыгрываете.
    mikysss
    mikysss ответил makkie
       355 / 1090
    вчера в 09:37
    Если бы у бабушки... Парадокс: Краснодар самая играющая команда в России, пример для остальных, а по факту 9 матчей без побед и потери очков на ровном месте.
      mikysss
      mikysss
         355 / 1090
      вчера в 09:37
      Ну мы видели как вы в прошлом туре "обыграли" Спартак, а уж как в 4-ом туре то обыграли ммм
      КЭТиК
      КЭТиК
         172 / 1090
      вчера в 08:03
      Ступор какой-то у Краснодара.
      Морозовский
      Морозовский
         17 / 1090
      вчера в 07:51
      Вам каждый год не везёт! Стоит поискать другую причину вместо "не везёт".
      makkie
      makkie
         42 / 1090
      вчера в 07:21
      Если бы у бабушки...

      Парадокс: Краснодар самая играющая команда в России, пример для остальных, а по факту 9 матчей без побед и потери очков на ровном месте.
      Bastardo
      Bastardo ответил Пупсик на спартак
         491 / 1090
      вчера в 06:59
      Как бы не хотели - спартак не обыграть, федун уже заплатил.
      За Мартыновича в качестве игрока за лимит тоже Федун платил?
      Пупсик на спартак
      Пупсик на спартак
         853 / 1090
      вчера в 05:30
      Как бы не хотели - спартак не обыграть, федун уже заплатил.
      AfrikSimon
      AfrikSimon
         108 / 1090
      вчера в 02:29
      От таких слов многие команды начинают путь к падению.
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         4 / 1090
      вчера в 02:28
      Хряков точно надо было обыгрывать!
      Sunny.
      Sunny.
         119 / 1090
      вчера в 02:24
      со спартаом реально лханулись
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