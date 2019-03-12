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Скопинцев: «Футбол „Краснодара“ и „Ростова“ сильно различается»

вчера, 12:51

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал о различиях в стиле игры своего нынешнего клуба с «Ростовом», за который он выступал ранее.

Прежде всего хочу сказать, что я рад оказаться именно в этом клубе, потому что игровая философия «Краснодара» мне очень близка. Я всегда хотел играть в такой футбол. Мне нравится работать с мячом, участвовать в активной фазе построения атак. Да, футбол «Краснодара» и «Ростова» сильно различается, но «Ростову» я благодарен за то, что эта команда дала мне возможность себя проявить, а это в свою очередь позволило мне оказаться здесь. С каждой тренировкой я лучше чувствую партнёров, вливаюсь в командные взаимодействия, хочу как можно быстрее начать приносить пользу «Краснодару».

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Все комментарии
борька
борька
   237 / 1090
вчера в 13:18
Удачи парню, через год должен быть в команде Топ 5
Alladins
Alladins
   142 / 1090
вчера в 12:57
Почти ничем, одни в автобусе напрасном, другие в атаке напрасной.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   471 / 1090
вчера в 12:53
А в матче ничья
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