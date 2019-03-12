Беглов: «Уверен, что Петербург примет Евро-2020 на самом высоком уровне»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился ожиданиями от матчей Евро-2020, которые пройдут в городе на Неве.

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Мы сегодня проводим первое заседание санкт-петербургского оргкомитета по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу-2020. До первого матча у нас осталось 459 дней. Уверен, что мы сможем принять у себя чемпионат Европы по футболу на самом высоком уровне.

Петербург - это единственный город, которому выпала честь выполнить обязательства России в рамках Евро-2020. Город должен быть готов, у нас для этого все необходимое есть.