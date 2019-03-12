Беглов: «Уверен, что Петербург примет Евро-2020 на самом высоком уровне»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился ожиданиями от матчей Евро-2020, которые пройдут в городе на Неве.
Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.
Мы сегодня проводим первое заседание санкт-петербургского оргкомитета по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу-2020. До первого матча у нас осталось 459 дней. Уверен, что мы сможем принять у себя чемпионат Европы по футболу на самом высоком уровне.
Петербург - это единственный город, которому выпала честь выполнить обязательства России в рамках Евро-2020. Город должен быть готов, у нас для этого все необходимое есть.
Когда нечего ответить по-существу, возникают вот такие предложения всё сделать самому. Браво, чё! Постараюсь ответить корректно.
Вроде я не плешивый, ботокс в себя не давил, в кремле не сижу и у меня нет на это полномочий. Но все мои замечания, как гражданина РФ и законного избирателя, по поводу действий ленинградской опг вполне обоснованы, а озвученные проблемы — излечимы.
Так что все свои пустые невские ремарки уровня лахтинских школьников, отрабатывающих "30 сребреников" от пригожина, оставь при себе, т.к. ничего конструктивного в них нет.
Когда нечего ответить по-существу, возникают вот такие предложения всё сделать самому. Браво, чё! Постараюсь ответить корректно.
Вроде я не плешивый, ботокс в себя не давил, в кремле не сижу и у меня нет на это полномочий. Но все мои замечания, как гражданина РФ и законного избирателя, по поводу действий ленинградской опг вполне обоснованы, а озвученные проблемы — излечимы.
Так что все свои пустые невские ремарки уровня лахтинских школьников, отрабатывающих "30 сребреников" от пригожина, оставь при себе, т.к. ничего конструктивного в них нет.
Чтобы "предлжить" что-то конструктивное, не нужно быть семи пядей во лбу. Это очевидно: тратить деньги на нужды граждан, которые пополняют бюджет страны, и не создавать советскую картинку "всехорошести" для Запада, развивать конкурентоспособное производство, вкладывать деньги в науку, образование и здравоохранение, наладить отношения с развитыми странами и не поддерживать диктатуры себе подобных стран.
Но кремлеботам это чуждо! Они счастливы чудо-петардам плешивого на завтрак, лечением сирийских детей на обед и дорогому бензину в Украине на ужин.
Чтобы "предлжить" что-то конструктивное, не нужно быть семи пядей во лбу. Это очевидно: тратить деньги на нужды граждан, которые пополняют бюджет страны, и не создавать советскую картинку "всехорошести" для Запада, развивать конкурентоспособное производство, вкладывать деньги в науку, образование и здравоохранение, наладить отношения с развитыми странами и не поддерживать диктатуры себе подобных стран.
Но кремлеботам это чуждо! Они счастливы чудо-петардам плешивого на завтрак, лечением сирийских детей на обед и дорогому бензину в Украине на ужин.
Ведь в умении тратить бюджетные средства на никому ненужные мероприятия под прикрытием поднятия какого-то там "престижа страны" путинистам нет равных. Очередной "пир" на фоне закрытия больниц и факультетов университетов, сокращения расходов на всю социалку, роста цен, налогов, тарифов и акцизов. Сколько же можно терпеть этих дармоедов?
Ведь в умении тратить бюджетные средства на никому ненужные мероприятия под прикрытием поднятия какого-то там "престижа страны" путинистам нет равных. Очередной "пир" на фоне закрытия больниц и факультетов университетов, сокращения расходов на всю социалку, роста цен, налогов, тарифов и акцизов. Сколько же можно терпеть этих дармоедов?