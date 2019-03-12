ГлавнаяНовости

Беглов: «Уверен, что Петербург примет Евро-2020 на самом высоком уровне»

вчера, 11:50

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился ожиданиями от матчей Евро-2020, которые пройдут в городе на Неве.

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Мы сегодня проводим первое заседание санкт-петербургского оргкомитета по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу-2020. До первого матча у нас осталось 459 дней. Уверен, что мы сможем принять у себя чемпионат Европы по футболу на самом высоком уровне.

Петербург - это единственный город, которому выпала честь выполнить обязательства России в рамках Евро-2020. Город должен быть готов, у нас для этого все необходимое есть.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ахмат»: «Отношения Швеца с агентом не повлияют на его работу с клубом»
Сегодня, 13:12 Комментарии1
«Динамо»: «Эксперты РПЛ отметили значительные улучшения газона»
Сегодня, 11:07 Комментарии5
Караваев: «Слуцкий повысил голос - и мы забили четыре гола»
Сегодня, 09:17 Комментарии8
Караваев: «О вызове в сборную узнал из сообщения в мессенджере»
Сегодня, 08:55 Комментарии4
Гулиев: «Кононов всегда очень уверен в себе»
Сегодня, 08:43 Комментарии27
Гулиев: «Матч с „Зенитом“ нужно обязательно выигрывать»
Сегодня, 05:56 Комментарии46
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Palex
Palex ответил Palex
   101 / 1090
вчера в 17:38
Да "сетевой герой"как раз ты. Вот когда выйдешь на улицу,когда поведешь за собой людей,когда сделаешь что то путное, тогда и будешь других учить,как жить и что делать.
galem72
galem72 ответил Palex
   336 / 1090
вчера в 17:09
Пустозвон ты и демагог. Таких, тебе подобных я по ТВ насмотрелся и наслушился.
    Palex
    Palex ответил galem72
       101 / 1090
    вчера в 16:52
      galem72
      galem72 ответил Palex
         336 / 1090
      вчера в 16:48
      Ну так сделай все. это. В чем проблема? А то мои ошибки замечать ,много ума не надо.
      "...ну так сделай все. это. В чем проблема..."

      Когда нечего ответить по-существу, возникают вот такие предложения всё сделать самому. Браво, чё! Постараюсь ответить корректно.
      Вроде я не плешивый, ботокс в себя не давил, в кремле не сижу и у меня нет на это полномочий. Но все мои замечания, как гражданина РФ и законного избирателя, по поводу действий ленинградской опг вполне обоснованы, а озвученные проблемы — излечимы.
      Так что все свои пустые невские ремарки уровня лахтинских школьников, отрабатывающих "30 сребреников" от пригожина, оставь при себе, т.к. ничего конструктивного в них нет.
      Palex
      Palex ответил Юрий Сенатов 1
         101 / 1090
      вчера в 16:18
      Сказать не сделать.
      Palex
      Palex ответил galem72
         101 / 1090
      вчера в 16:17
      Ну так сделай все. это. В чем проблема? А то мои ошибки замечать ,много ума не надо.
      galem72
      galem72 ответил Bjuik
         336 / 1090
      вчера в 13:48
      Преступно тратить бюджетные деньги на содержание уймы футбольных команд в Москве, на матчи которых загоняют силой.
      Не менее преступно тратить бюджеты регионов на содержание провинциальных клубов, которые ничего полезного для населения не делают, зато сжирают огромное количество денег, в то время как по федеральным каналам собирают гроши по смс на лечение тяжело больных детей.
      galem72
      galem72 ответил Palex
         336 / 1090
      вчера в 13:44
      Ну так может предлжишь,что то конструктивное или только на соккере можешь самовыражаться.
      "...ну так может предлжишь,что то конструктивное..."

      Чтобы "предлжить" что-то конструктивное, не нужно быть семи пядей во лбу. Это очевидно: тратить деньги на нужды граждан, которые пополняют бюджет страны, и не создавать советскую картинку "всехорошести" для Запада, развивать конкурентоспособное производство, вкладывать деньги в науку, образование и здравоохранение, наладить отношения с развитыми странами и не поддерживать диктатуры себе подобных стран.
      Но кремлеботам это чуждо! Они счастливы чудо-петардам плешивого на завтрак, лечением сирийских детей на обед и дорогому бензину в Украине на ужин.
      Bjuik
      Bjuik ответил galem72
         49 / 1090
      вчера в 13:43
      Ну конечно, уверен он! Ведь в умении тратить бюджетные средства на никому ненужные мероприятия под прикрытием поднятия какого-то там "престижа страны" путинистам нет равных. Очередной "пир" на фоне закрытия больниц и факультетов университетов, сокращения расходов на всю социалку, роста цен, налогов, тарифов и акцизов. Сколько же можно терпеть этих дармоедов?
      Преступно тратить бюджетные деньги на содержание уймы футбольных команд в Москве, на матчи которых загоняют силой.
      Aчиститель
      Aчиститель ответил Литейный 4
         72 / 1090
      вчера в 13:41
      Открывашка к тому времени развалится, а свиньи будут феерить в ФНЛ. Гыгыгы
      Открывашку фердун сдаст в аренду более прогрессивному Чертаново.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответил Palex
         327 / 1090
      вчера в 13:37
      Ну так может предлжишь,что то конструктивное или только на соккере можешь самовыражаться.
      По-моему, сказал все по делу.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
         327 / 1090
      вчера в 13:35
      Не пойму я наших чиновников, хоть убей. Не понимаю хода их мысли; какими мотивами руководствуются,когда что-то говорят; сомневаюсь в логичности их рассуждений - в общем, ничего не понимаю в их внутреннем мире. Только что закончился ЧМ-18, который наша страна, в том числе и Питер, провели на достойном уровне. Никаких нареканий в адрес наших стадионов и городов, только хвалебные слова. И вдруг слышу уверения нашего чиновника в том, что Санкт-Петербург проведет игры ЧЕ-20 на достойном уровне. Кто бы в этом сомневался, да и этих уверений от наших руководителей никто не ждал. Но надо снова, кого-то, в чем - то уверить...Дежа-вю какое-то, честное слово.
      Palex
      Palex ответил galem72
         101 / 1090
      вчера в 13:04
      Ну так может предлжишь,что то конструктивное или только на соккере можешь самовыражаться.
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 1090
      вчера в 12:54
      Открывашка к тому времени развалится, а свиньи будут феерить в ФНЛ. Гыгыгы
      galem72
      galem72
         336 / 1090
      вчера в 12:48
      Ну конечно, уверен он!
      Ведь в умении тратить бюджетные средства на никому ненужные мероприятия под прикрытием поднятия какого-то там "престижа страны" путинистам нет равных. Очередной "пир" на фоне закрытия больниц и факультетов университетов, сокращения расходов на всю социалку, роста цен, налогов, тарифов и акцизов. Сколько же можно терпеть этих дармоедов?
      Aндрей Сибиряков
      Aндрей Сибиряков ответил Знатог
         111 / 1090
      вчера в 12:35
      Конечно сможем принять и деньги есть, пенсионерам платить не надо.
      Да, лучше содержать бесполезный спартак на деньги обворованных автомобилистов.
      Знатог
      Знатог
         599 / 1090
      вчера в 12:17
      Конечно сможем принять и деньги есть, пенсионерам платить не надо.
      КЭТиК
      КЭТиК
         172 / 1090
      вчера в 12:16
      На проведение не меньше миллиарда попросят.
      Vave666
      Vave666
      вчера в 12:04
      Беглов - нахлебник очередной путинский! Интересно, лопату свою уже расчехлил для подготовки?? А то опять снег пошёл!
      Egorium
      Egorium
         162 / 1090
      вчера в 11:52
      Какие могут быть сомнения?
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100