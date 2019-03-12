Скопинцев: «Хочется помочь команде в борьбе за чемпионство»

вчера, 13:01

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал о своих целях на этот сезон.

Хочется помочь команде в борьбе за чемпионство, как можно чаще выходить на поле и проявлять себя в игре с лучшей стороны, чтобы показать, почему «Краснодар» пригласил именно меня.

Ранее Скопинцев рассказал о различиях в стиле игры «Краснодара» с «Ростовом».