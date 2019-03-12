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Скопинцев: «Хочется помочь команде в борьбе за чемпионство»

вчера, 13:01

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал о своих целях на этот сезон. 

Хочется помочь команде в борьбе за чемпионство, как можно чаще выходить на поле и проявлять себя в игре с лучшей стороны, чтобы показать, почему «Краснодар» пригласил именно меня.

Ранее Скопинцев рассказал о различиях в стиле игры «Краснодара» с «Ростовом».

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Все комментарии
Dominators
Dominators
   186 / 1090
вчера в 13:55
Удачи парню и Краснодару .
Glodor
Glodor
   50 / 1090
вчера в 13:48
Сначала нужно научиться Оренбург побеждать.
alexando1974
alexando1974
   510 / 1090
вчера в 13:35
при таких последних результатах и потерей очков чемпионством тут непахнет!
игра быков самая красивая но не это главное! можно ничего непоказывать особа побеждая в один мяч как цска в какой то из сезонов)))))))))) и стать чемпионом,ведь главное для победы это очки а некрасота!
Mangur
Mangur
   438 / 1090
вчера в 13:29
Когда Краснодар начнёт побеждать. Игра есть ,где победы?Или коленки дрожат обойти ФК "Газпрём"
drug01
drug01
   133 / 1090
вчера в 13:02
Игрок очень хороший.....
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