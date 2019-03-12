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Скопинцев рассказал о том, почему он не заиграл в «Лейпциге»

вчера, 12:57

Защитник «Крансодара» Дмитрий Скопинцев рассказал о причинах, почему ему не удалось заиграть в «Лейпциге». 

Мне было только 18, а в Германии тоже существует лимит на легионеров, тех, кто не является гражданами Евросоюза. Все такие игроки в команде были старше меня, опытнее – бразильцы, ребята из других стран Латинской Америки. Поэтому меня отправили в аренду в Австрию, в дочернюю команду «Лиферинг». Мне приходилось нелегко – один в чужой стране, вокруг все новое, но, с другой стороны, было интересно, и я не жалею о своем выборе.

Ранее Скопинцев рассказал о различиях в стиле игры «Краснодара» с «Ростовом».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   73 / 1090
вчера в 15:45
Проиграл конкуренцию.
ДСА
ДСА
   204 / 1090
вчера в 13:15
Зато мир уже посмотрел.
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