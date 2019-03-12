Скопинцев рассказал о том, почему он не заиграл в «Лейпциге»

Защитник «Крансодара» Дмитрий Скопинцев рассказал о причинах, почему ему не удалось заиграть в «Лейпциге».

Мне было только 18, а в Германии тоже существует лимит на легионеров, тех, кто не является гражданами Евросоюза. Все такие игроки в команде были старше меня, опытнее – бразильцы, ребята из других стран Латинской Америки. Поэтому меня отправили в аренду в Австрию, в дочернюю команду «Лиферинг». Мне приходилось нелегко – один в чужой стране, вокруг все новое, но, с другой стороны, было интересно, и я не жалею о своем выборе.