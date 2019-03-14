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Сёмин: «„Краснодар“? Соперники все время серьезные, несерьезных не бывает»

вчера, 12:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар17.03.2019 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч с «Краснодаром», который пройдет в рамках 20-го тура РПЛ

«Краснодар» - серьезный соперник? Соперники все время серьезные, несерьезных не бывает. Готовимся в обычном режиме. Хорошо, что у нас на базе поле в хорошем состоянии. Сегодня «Краснодар» играет, получим еще определенную информацию по этой команде. А так, конечно, соперник серьезный. Они, на мой взгляд, играют в хороший, интересный футбол. Находятся в хороших физических кондициях. 

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Все комментарии
1-й парень
1-й парень
   51 / 1074
вчера в 17:21
Две солидные команды должны разойтись миром.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 13:51
Паровозикам будет туговато.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1074
вчера в 13:02
Локо победит 1-0
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