Сёмин: «„Краснодар“? Соперники все время серьезные, несерьезных не бывает»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч с «Краснодаром», который пройдет в рамках 20-го тура РПЛ .

«Краснодар» - серьезный соперник? Соперники все время серьезные, несерьезных не бывает. Готовимся в обычном режиме. Хорошо, что у нас на базе поле в хорошем состоянии. Сегодня «Краснодар» играет, получим еще определенную информацию по этой команде. А так, конечно, соперник серьезный. Они, на мой взгляд, играют в хороший, интересный футбол. Находятся в хороших физических кондициях.