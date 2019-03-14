Маркелов: «У „Анжи“ были моменты в матче с „Локомотивом“»

Полузащитник «Анжи» Иван Маркелов прокомментировал итоги матча 19-го тура РПЛ против «Локомотива». Сам игрок не принимал участия в матче из-за перебора желтых карточек.

Тяжело ли было следить за игрой с трибуны? Конечно, тяжело. Команда противника сильная и у нас ряд молодых игроков вышел играть. Выглядели они кстати достойно. Были моменты у нас, могли забить.

Был шанс сравнять счет у Кацаева? Ну, это футбол. Адлан все делал правильно, бил в дальний угол. Просто не попал. Забили бы, игра пошла по-другому.