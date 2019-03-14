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Маркелов: «У „Анжи“ были моменты в матче с „Локомотивом“»

вчера, 12:00

Полузащитник «Анжи» Иван Маркелов прокомментировал итоги матча 19-го тура РПЛ против «Локомотива». Сам игрок не принимал участия в матче из-за перебора желтых карточек.

Тяжело ли было следить за игрой с трибуны? Конечно, тяжело. Команда противника сильная и у нас ряд молодых игроков вышел играть. Выглядели они кстати достойно. Были моменты у нас, могли забить.

Был шанс сравнять счет у Кацаева? Ну, это футбол. Адлан все делал правильно, бил в дальний угол. Просто не попал. Забили бы, игра пошла по-другому.

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Все комментарии
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   656 / 1074
вчера в 16:58
Чем вы там на тренировках занимаетесь,что у вас постоянно мяч не попадает в ворота,а у соперника-наоборот?Провидение какое-то!Адиеву надо вас у ворот поставить,пока из 100 ударов 80 не залетит-не успокаиваться,удачи Анжи!
Alladins
Alladins
   109 / 1074
вчера в 16:25
Сейчас и пупсики вспомнят про моменты с Ливерпулем.
1 команда
1 команда
   111 / 1074
вчера в 15:17
К чему все эти сотрясания воздуха?
ДАША Д
ДАША Д
   204 / 1074
вчера в 12:46
Одного старания игроков Анжи мало, нужна еще и улыбка фортуны.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 12:08
Всё, что в прошедшем времени не считается.
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