Болельщики «Енисея» обратились к губернатору с просьбой уволить Аленичева

Представители фан-сектора «Енисея» выступили с обращением к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Болельщики просят уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

«Енисей» после 19 туров занимает последнее место в таблице, набрав 11 очков. В последнем матче команда крупно уступила «Крыльям Советов» (0:4).