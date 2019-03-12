Болельщики «Енисея» обратились к губернатору с просьбой уволить Аленичева

Представители фан-сектора «Енисея» выступили с обращением к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Болельщики просят уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
«Енисей» после 19 туров занимает последнее место в таблице, набрав 11 очков. В последнем матче команда крупно уступила «Крыльям Советов» (0:4).
Уважаемый Александр Викторович!
Мы, фанаты красноярского футбольного «Енисея», обращаемся к Вам с одной единственной просьбой - не убивать до конца нашу мечту. Десятки лет мы ждали выхода родного клуба в Премьер-Лигу. Десятки лет ходили на стадион, даже когда команда барахталась во втором дивизионе и играла с соперниками из зоны «Восток».
Этот сезон для Красноярска исторический. И вначале мы все надеялись на успешное выступление команды. Но, как видим, шансов на сохранение прописки в Премьер-Лиге все меньше.
Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба, который не управляет и абсолютно не занимается командой. Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива.
Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава - прерогатива тренера, результат - показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Это единственный шанс встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение, чтобы остаться в Премьер-Лиге.
Александр Викторович, в прошлом году Вы вместе с нами в переполненном манеже радовались уверенной победе над «Анжи» в первом стыковом матче, Вы вместе с командой оказали поддержку в ответном матче на выезде, Вы - первый и на данный момент единственный губернатор, при котором впервые в истории Красноярского края футбольная команда вышла в элитный футбольный дивизион. Только в Ваших силах вершить эту историю дальше…
С уважением,
фан-сектор
ФК «Енисей»
Именно поэтому мы имеем в клубах игроков типа Хольмена и Пашалича,а не Халка и Витселя.
И на тренерских должностях сидят пустологовые типа Аленичева, потому что денег на Боаша или Спалетти больше нет. Нет и не будет.
Пора привыкать, что Россия спускается на уровень Польши.
Именно поэтому мы имеем в клубах игроков типа Хольмена и Пашалича,а не Халка и Витселя.
И на тренерских должностях сидят пустологовые типа Аленичева, потому что денег на Боаша или Спалетти больше нет. Нет и не будет.
Пора привыкать, что Россия спускается на уровень Польши.
Когорта супер специалистов, от которых плачут даже команды вроде Енисея.
Свадебные генералы без серьезного образования. Получили должность потому что на реальных тренеров у наших клубов нет бабок.
Когорта супер специалистов, от которых плачут даже команды вроде Енисея.
Свадебные генералы без серьезного образования. Получили должность потому что на реальных тренеров у наших клубов нет бабок.
И пуделя из ростова взашей надо гнать!
И пуделя из ростова взашей надо гнать!