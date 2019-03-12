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Болельщики «Енисея» обратились к губернатору с просьбой уволить Аленичева

вчера, 09:14

Представители фан-сектора «Енисея» выступили с обращением к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Болельщики просят уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

«Енисей» после 19 туров занимает последнее место в таблице, набрав 11 очков. В последнем матче команда крупно уступила «Крыльям Советов» (0:4).

Уважаемый Александр Викторович!

Мы, фанаты красноярского футбольного «Енисея», обращаемся к Вам с одной единственной просьбой - не убивать до конца нашу мечту. Десятки лет мы ждали выхода родного клуба в Премьер-Лигу. Десятки лет ходили на стадион, даже когда команда барахталась во втором дивизионе и играла с соперниками из зоны «Восток».

Этот сезон для Красноярска исторический. И вначале мы все надеялись на успешное выступление команды. Но, как видим, шансов на сохранение прописки в Премьер-Лиге все меньше. 

Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба, который не управляет и абсолютно не занимается командой. Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива.

Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава - прерогатива тренера, результат - показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Это единственный шанс встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение, чтобы остаться в Премьер-Лиге.

Александр Викторович, в прошлом году Вы вместе с нами в переполненном манеже радовались уверенной победе над «Анжи» в первом стыковом матче, Вы вместе с командой оказали поддержку в ответном матче на выезде, Вы - первый и на данный момент единственный губернатор, при котором впервые в истории Красноярского края футбольная команда вышла в элитный футбольный дивизион. Только в Ваших силах вершить эту историю дальше…

С уважением,
фан-сектор
ФК «Енисей»

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   916 / 1090
сегодня в 07:24
Тренируйтесь сами
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   1066 / 1090
сегодня в 00:07
Хороший игрок, не всегда хороший тренер.
dok66
dok66
   489 / 1090
вчера в 20:59
Глас , вопиющий в пустыне . Енисей по составу не готов к ПФЛ
EAGuar As
EAGuar As ответил Ненавистник
   82 / 1090
вчера в 20:24
Семак тоже в Уфе феерил .
EAGuar As
EAGuar As ответил Шишанутый
   82 / 1090
вчера в 20:21
Речников в ФНЛ , а то и ниже .
Nikola45
Nikola45 ответил Казанский
   8 / 1090
вчера в 19:40
Зачем знать язык,если знаешь законы?
Я бы сказал нет знаний не в том не в другом! Но без дела поговорить желания много! ))
Шишанутый
Шишанутый ответил RamonCSKA
   13 / 1090
вчера в 18:17
специалист по фнл его истинный уровень
Неплохо для начала. Он еще молодой пока, может вырасти как тренер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1090
вчера в 18:02
Разряжают спартаковских воспитанников...
Gahi
Gahi
   291 / 1090
вчера в 17:54
Если пьяные скандалы это правда? То это плохой пример для игроков и команды в целом.
Roger Young
Roger Young
   399 / 1090
вчера в 17:53
Наш футбол умер после 2014 года.

Именно поэтому мы имеем в клубах игроков типа Хольмена и Пашалича,а не Халка и Витселя.

И на тренерских должностях сидят пустологовые типа Аленичева, потому что денег на Боаша или Спалетти больше нет. Нет и не будет.

Пора привыкать, что Россия спускается на уровень Польши.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Шишанутый
   148 / 1090
вчера в 17:50
специалист по фнл его истинный уровень
Ненавистник
Ненавистник
   931 / 1090
вчера в 17:48
Аленичев, Хохлов, Карпин, Семак, Кириченко, Парфенов - бывшие игроки, которые возомнили себя тренерами.

Когорта супер специалистов, от которых плачут даже команды вроде Енисея.

Свадебные генералы без серьезного образования. Получили должность потому что на реальных тренеров у наших клубов нет бабок.
Camellot
Camellot ответил Шишанутый
   582 / 1090
вчера в 17:42
Ты реально в каждой бочке, эксперт
ekliziast
ekliziast
   289 / 1090
вчера в 17:42
Прежде чем писать письма ,болельщикам нужно было посмотреть на судьбу Луча,Сибири ,Томска, СКА . Почему они решили , что они особенные. Кто из приличных игроков к ним поедет? Во первых на край света , во вторых финансы , в третьих лютая сибирь.Побаловали болел годик и довольно, пора обратно в первую лигу.
time out
time out ответил Ангел неБесГрешен
   69 / 1090
вчера в 17:36
Срартачи до ума не доведут...
Посмотрим до какого ума ваш физрук доведет, а он, в отличии от Енисея, в бабле купается. А игра у бомжевика чуть лучше Енисея.
Шишанутый
Шишанутый ответил Bjuik
   13 / 1090
вчера в 17:18
Алень ни в одной команде не добился успеха, ну чисто спартаковский специалист.
Он уже несколько команд вывел из Фнл в Рпл. Это не успех? Что ты ждеш от него чтобы он Лч выйграл с Енисеем тогда будет успехом?
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1090
вчера в 17:15
Не благодарные болелы у Красноярска. Ждали выхода в вышку десятки лет, пришел Аленичев и их вывел, а они его сливают. Глупцы! Не какой тренер уже не спасет Енисей.
Alladins
Alladins
   142 / 1090
вчера в 17:14
Не нужно было спартачей пускать в команду.
Багров-брат
Багров-брат
   161 / 1090
вчера в 17:06
Бромантан так просто из организма не выводится...))) Вот и шастают по барам...)))
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   31 / 1090
вчера в 16:38
Ноют прям как питерские на Луческу и Манчини!
Василий 50
Василий 50
   325 / 1090
вчера в 16:31
Попал Аленичев.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   104 / 1090
вчера в 16:30
Алень угробил команду,гнать в шею,обратно откуда вылез!
Гавроша
Гавроша
   73 / 1090
вчера в 15:40
Пупсиков нельзя близко подпускать к футболу, они любую команду до ручки доведут. А тут еще пьяницы-дебоширы в тренерах.

И пуделя из ростова взашей надо гнать!
мяч квадратный
мяч квадратный
   754 / 1090
вчера в 15:02
Челобитную подали барину на пастуха. Надо было сразу царю писать! Он бы быстро приструнил и барина и пастуха. По Врёти-24 бы даже показали. Лучше бы на режим чёрного неба над городом пожаловались, пока не сдохли от рака лёгких от выбросов заводов путинских олигархов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1090
вчера в 15:00
Срартачи до ума не доведут...
мяч квадратный
мяч квадратный ответил philsmit
   754 / 1090
вчера в 14:58
Сколько Спартаковцев стали тренерами?и не одного толкового,Романцев исключения,одни бездари!!!
Свою истинную "гениальность" Романцев продемонстрировал в Сатурне и Динамо. А в бромонтановые 90е тот состав сборной России, собранный в спартаке, можно было кому угодно в 63 пяным тренеровать.
SHMEL
SHMEL
   76 / 1090
вчера в 14:55
Везде этих бывших поросят гонят поганой метлой...Отчего бы это спрашивается?
spartach n1
spartach n1 ответил Robinson
   11 / 1090
вчера в 14:52
Неблагодарные!!!
Забыл как Леонита гнали всякими тряпками ?
philsmit
philsmit
   1079 / 1090
вчера в 14:42
Сколько Спартаковцев стали тренерами?и не одного толкового,Романцев исключения,одни бездари!!!
Robinson
Robinson
   435 / 1090
вчера в 14:33
Неблагодарные!!!
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