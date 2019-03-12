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Перед матчем «Динамо» - «Спартак» у болельщиков было изъято 22 ножа

вчера, 14:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин заявил, что перед матчем 19-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком» у фанатов на входе на трибуны было изъято 22 ножа. 

В результате осмотра изъяли 22 ножа, 15 - у болельщиков «Спартака», семь - у фанатов «Динамо». Также были изъяты 32 боксерские капы (24 - у болельщиков «Спартака», восемь - у фанатов «Динамо»), один перцовый баллончик у болельщика «Спартака».

Помимо этого, были изъяты 67 стеклянных бутылок со спиртным (19 - у болельщиков «Спартака», 48 - у фанатов «Динамо»). Также были изъяты 14 шарфов с провокационными и оскорбительными надписями. У болельщиков «Динамо» также был изъят под одеждой 91 сигнальный жилет, наверняка готовилась некая акция.

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Все комментарии
Palex
Palex ответил морозз
   101 / 1090
вчера в 21:39
За бомжей очень стыдно, но отношусь к землякам толерантно...всё равно стыдно!
Тебя на этом "стыдно",уже реально заклинило.
морозз
морозз ответил Palex
   154 / 1090
вчера в 20:05
Стыдно за них?
За бомжей очень стыдно, но отношусь к землякам толерантно...всё равно стыдно!
Nikola45
Nikola45
   8 / 1090
вчера в 19:49
У кого то на стадионе праздник а кого то Поножовщина! Нужно все любителям футбола объединится и написать письмо в правительство! С просьбой расформировать горе клубы! Тарасовку сравнять с землей! ))
viv
viv
   43 / 1090
вчера в 18:27
Всей стране стыдно за 7партак и его фантиков....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   226 / 1090
вчера в 18:26
Хачьё в Москве поголовно с ножами бродят и с травматиками ! Менты пусть на улицах лучше их трясут !
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1090
вчера в 18:24
А почему их называют болельщиками? Это быдло, которым до футбола нет дела. У них свои цели, а футбол и клубы только прикрытие!
stanichnik
stanichnik ответил ziborock
   345 / 1090
вчера в 17:48
были изъяты 67 стеклянных бутылок со спиртным (19 - у болельщиков «Спартака», 48 - у фанатов «Динамо») Динамики оказываются больше пьют!)
Нет, просто угощают от души!
pomor45
pomor45
   181 / 1090
вчера в 17:36
Динамики знали, что залить за воротник придётся: всё равно от горя, или от радости, или просто так.
RIR68
RIR68
   232 / 1090
вчера в 17:16
в правилах посещения спортивных мероприятий есть запрет одевать сигнальный жилет?
Abverin
Abverin
   83 / 1090
вчера в 17:12
Свиньи с ножами, это как слон с барабаном.
ziborock
ziborock ответил Jum13
   68 / 1090
вчера в 17:07
Свиньи же однодневки. Сегодня за спартак, завтра они уже испанцы, а ещё дня через 3-4 и вовсе за Урал уже болеют во всю. Так что какая там "вся жизнь впереди" - флюгерам дай бог день прожить
Зато кобылы у нас такие постоянные, всегда рады Питерским подмахнуть!)
шацк
шацк ответил ПерекатиПоле
   505 / 1090
вчера в 17:07
В Питер в 2001 году вы тоже приехали «пенальти» пробивать?
Про Виталика Петухова? Это было в 2000 году. Я же говорю о том, что 56ы... и не делю по цветам в этом вопросе.
А если уж быть до конца справедливым, то вспомни и 2005 год.
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил cska plus
   18 / 1090
вчера в 17:06
Хрющек гнать надо из столицы.
За 101 километр для начала, например, в Кинешму.
ziborock
ziborock
   68 / 1090
вчера в 17:03
были изъяты 67 стеклянных бутылок со спиртным (19 - у болельщиков «Спартака», 48 - у фанатов «Динамо»)
Динамики оказываются больше пьют!)
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 16:55
Хрющек гнать надо из столицы.
Palex
Palex ответил морозз
   101 / 1090
вчера в 16:45
Стыдно за них?
морозз
морозз
   154 / 1090
вчера в 16:39
Парни, бомжи, земляки...очень стыдно за Зенит!
морозз
морозз
   154 / 1090
вчера в 16:37
Не понимаю этого либерализма к этим отмороженным преступникам с ножами, 15 суток и пожизненного лишения прав посещать стадион ...вот их удел ! Никакого компромисса с идиотами и псевдоболельщиками, не зависимо от их принадлежности к какому либо клубу!
yrasikos22
yrasikos22
   299 / 1090
вчера в 16:30
На Зенит люди свободно семьями ходят ничего не боясь,а на Спартак и Динамо ходят видимо одни отморозки безголовые.
Шамиль Зулиев
Шамиль Зулиев
вчера в 16:16
а нажы то отдадут? а то навернае дорогие и хрюнев приехали резать
161регион
161регион
   66 / 1090
вчера в 15:37
У одних больше ножей,у других бухла....наверно динамики расчитывали из тары розочки делать.....а вобще это не правильно...хотите подраться,выходите стенка на стенку на кулаках и лежачих не бить....набили друг другу рожи,потом можно и бухнуть
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   35 / 1090
вчера в 15:34
Так то это ппц.
Из за пинания мяча готовым быть резать, бить, обливать перцем людей.
Ничего человеческого нет.
Нужно расформировать и спартак, и д-мо
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил шацк
   35 / 1090
вчера в 15:27
В Питер в 2001 году вы тоже приехали «пенальти» пробивать?
Jum13
Jum13
   27 / 1090
вчера в 15:25
Свиньи же однодневки. Сегодня за спартак, завтра они уже испанцы, а ещё дня через 3-4 и вовсе за Урал уже болеют во всю. Так что какая там "вся жизнь впереди" - флюгерам дай бог день прожить
КЭТиК
КЭТиК
   172 / 1090
вчера в 15:25
Вот этих надо пожизненно на стадион не пускать.
шацк
шацк
   505 / 1090
вчера в 15:22
С ума уже посходили! Мы тоже в свое время дрались, помню в метро 2 вагона разнесли... лежачему пенальти максимум и все чисто на руках голых! Не дай бог кто с ножом, ему свои же таких вставят, что забудет про футбол на всегда! Дураки малолетние, у вас еще вся жизнь впереди...
Gessenschaft
Gessenschaft
   245 / 1090
вчера в 15:18
ТЕПЕРЬ В МУЗЕЕ "СПАРТАКА" ОБНОВИТСЯ СТЕНД "ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ", БГГГ
Степка питерский
Степка питерский
   395 / 1090
вчера в 15:16
    Jum13
    Jum13 ответил LOpp
       27 / 1090
    вчера в 15:13
    Jum13 дружище, ты перед тем как писать комментарии остужай седло))
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
         165 / 1090
      вчера в 15:08
      НАДО БЫЛО ПРИГЛАСИТЬ ПРОКТОЛОГА В ПУНКТ ДОСМОТРА СПАРТАЧЕЙ
      ИЗЪЯЛИ БЫ ЕЩЁ МНОГО ЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО !

      ГЫ-ГЫ
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