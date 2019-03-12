Перед матчем «Динамо» - «Спартак» у болельщиков было изъято 22 ножа

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин заявил, что перед матчем 19-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком» у фанатов на входе на трибуны было изъято 22 ножа.

В результате осмотра изъяли 22 ножа, 15 - у болельщиков «Спартака», семь - у фанатов «Динамо». Также были изъяты 32 боксерские капы (24 - у болельщиков «Спартака», восемь - у фанатов «Динамо»), один перцовый баллончик у болельщика «Спартака».

Помимо этого, были изъяты 67 стеклянных бутылок со спиртным (19 - у болельщиков «Спартака», 48 - у фанатов «Динамо»). Также были изъяты 14 шарфов с провокационными и оскорбительными надписями. У болельщиков «Динамо» также был изъят под одеждой 91 сигнальный жилет, наверняка готовилась некая акция.