ГлавнаяНовости

«Барселона» может продать Умтити ради покупки де Лигта

вчера, 21:10

«Барселона» раздумывает над продажей защитника Самюэля Умтити, чтобы деньги с его трансфера вложить в покупку Матийса де Лигта из «Аякса».

Французский футболист считается одним из сильнейших защитников мира, однако последние пять месяцев он не играл из-за травмы колена, а с приходом Клемана Ленгле и возможным трансфером де Лигта его перспективы в Каталонии становятся туманными.

Как сообщается, «Барса» рассматривает возможность летней распродажи, чтобы заполучить капитана «Аякса», под которую может попасть и Умтити.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобрести Ракитича
Вчера, 16:39 Комментарии11
СлухиСМИ: «Лацио» договорился о трансфере Лазовича
Вчера, 16:11 Комментарии3
СлухиПогба передумал покидать «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 11:04 Комментарии14
СлухиЮндер - главная трансферная цель «Арсенала» на лето
Вчера, 10:22 Комментарии2
СлухиЗидан хочет продать Бэйла
13 марта Комментарии44
СлухиСульшер получит 80 млн евро на укрепление защиты
13 марта Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bsww
bsww ответил Artuom
   574 / 1074
вчера в 23:34
Да не продадут ПСЖ Мбаппе в ближайшие сезоны... ни в Барсу, ни в Реал, ни в любой другой клуб...
Неймар хочет быть рядом с Коутом, поэтому и просится в Барсу. Вот Барса и сделает ему сюрприз, придут и скажут, завтра будешь играть с Коутом в одной команде, правда в Париже. А за компанию можно и Суареса, он любил прикалываться над Неймаром на тренировках
Artuom
Artuom ответил bsww
   159 / 1074
вчера в 23:19
Коута продавать не надо, а попытаться обменять на Мбаппе
Да не продадут ПСЖ Мбаппе в ближайшие сезоны... ни в Барсу, ни в Реал, ни в любой другой клуб...
95-shishani-95
95-shishani-95
   175 / 1074
вчера в 23:17
Надеюсь, Перес хотя бы де Лигта не упустит!!!
bsww
bsww ответил Artuom
   574 / 1074
вчера в 23:09
Какая же глупость... Наоборот ведь усилиться нужно, а они лидера обороны продают... Да продайте вы Коута, Рафинью, Вермалена и Пике! И купите де Лигта - в результате в центре обороны будет топовая связка сильных и при этом молодых защей Умтити - де Лигт + прогрессирующий Ленгле, способный любого из них заменить. И останутся деньги после продаж ещё... например сменщика Альбы можно купить...
Коута продавать не надо, а попытаться обменять на Мбаппе
Artuom
Artuom
   159 / 1074
вчера в 23:03
Какая же глупость... Наоборот ведь усилиться нужно, а они лидера обороны продают...
Да продайте вы Коута, Рафинью, Вермалена и Пике! И купите де Лигта - в результате в центре обороны будет топовая связка сильных и при этом молодых защей Умтити - де Лигт + прогрессирующий Ленгле, способный любого из них заменить. И останутся деньги после продаж ещё... например сменщика Альбы можно купить...
Gelious
Gelious
   353 / 1074
вчера в 21:52
"Французский футболист считается одним из сильнейших защитников мира" - и тут авторы заржали
Apsny
Apsny
   46 / 1074
вчера в 21:42
Может и правильно, Лангле прибавил неплохо, но и Умтити жаль, если уйдет.
ДСА
ДСА
   241 / 1074
вчера в 21:32
Правильное решение.
dimagas1
dimagas1
   281 / 1074
вчера в 21:31
Вермален тоже норм)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100