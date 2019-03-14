«Барселона» может продать Умтити ради покупки де Лигта

вчера, 21:10

«Барселона» раздумывает над продажей защитника Самюэля Умтити, чтобы деньги с его трансфера вложить в покупку Матийса де Лигта из «Аякса».

Французский футболист считается одним из сильнейших защитников мира, однако последние пять месяцев он не играл из-за травмы колена, а с приходом Клемана Ленгле и возможным трансфером де Лигта его перспективы в Каталонии становятся туманными.

Как сообщается, «Барса» рассматривает возможность летней распродажи, чтобы заполучить капитана «Аякса», под которую может попасть и Умтити.